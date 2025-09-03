Εργασίες σε τμήματα αυτοκινητόδρομου αεροδρομίου Λάρνακας – Παραλιμνίου

Σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου αεροδρομίου Λάρνακας – Παραλιμνίου θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα από τις 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων «από την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου θα εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα. Οι εργασίες θα εκτελούνται από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, καθημερινές, εκτός Παρασκευές, Σαββατοκύριακα και αργίες».

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, «τμήμα της εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, από την περιοχή Ξυλοτύμπου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας, θα κλείνει διαδοχικά, για μήκος 100 μέτρων κάθε φορά, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις σε εννέα διαφορετικά σημεία».

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων «απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ