Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εργασίες σε τμήματα αυτοκινητόδρομου αεροδρομίου Λάρνακας – Παραλιμνίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, «τμήμα της εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, από την περιοχή Ξυλοτύμπου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας, θα κλείνει διαδοχικά, για μήκος 100 μέτρων κάθε φορά, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις σε εννέα διαφορετικά σημεία».

Σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου αεροδρομίου Λάρνακας – Παραλιμνίου θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα από τις 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων «από την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 31η  Οκτωβρίου, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου θα εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα. Οι εργασίες θα εκτελούνται από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, καθημερινές, εκτός Παρασκευές, Σαββατοκύριακα και αργίες».

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, «τμήμα της εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, από την περιοχή Ξυλοτύμπου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας, θα κλείνει διαδοχικά, για μήκος 100 μέτρων κάθε φορά, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις σε εννέα διαφορετικά σημεία».

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων «απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣΔημόσια έργαΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited