Απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον του ο Τ/κ δικηγόρος Μετίν Χακί

Ο δικηγόρος Μουράτ Μετίν Χακί, ένας εκ των δικηγόρων των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν και κρατούνται παράνομα από το κατοχικό καθεστώς στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κύπρου, δήλωσε κατά την αποχώρησή του από το «επαρχιακό δικαστήριο Αμμοχώστου», μετά την απόφαση αποφυλάκισής του έναντι εγγύησης, ότι απορρίπτει όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Ο Χάκι είπε ότι βλέπει πολλές νομικές ιδιορρυθμίες στην υπόθεση, και απέρριψε όλες τις κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομενων.

Ανάφερε πως η έννοια των προσωπικών δεδομένων είναι αρκετά ασαφής στον "νόμο", και ότι υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και ασάφειες.

Είπε ότι δεν πιστεύει ότι είναι αντίθετο με οποιαδήποτε νομοθεσία για ένα άτομο που είναι δικαιωματικά κάτοχος ακινήτου να διεξάγει έρευνα στην περιουσία επί της οποίας έχει δικαιώματα, είτε βάσει του διεθνούς δικαίου είτε βάσει του "δικαίου" του ψευδοκράτους

Είπε ότι δεν υπάρχει ρητή διάταξη στον "νόμο σχετικά με τα κτηματολόγια" και ομοίως δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση πρόσβασης σε τέτοιες πληροφορίες στο "δίκαιο περί ακίνητης περιουσίας".

«Πιστεύω ότι δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις για θέματα που δεν ρυθμίζονται σαφώς», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι μπορεί να δει από τα αποδεικτικά στοιχεία ότι υπάρχει μια λίστα με περίπου 14 αντικείμενα και δήλωσε ότι σημαντικό μέρος αυτών των περιουσιών ανήκει στον πελάτη του, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Λέγοντας ότι πέντε από αυτά τα ακίνητα είναι καταχωρημένα στο κατεχικό καθεστώς, είπε ότι ο πελάτης του υπέβαλε αίτηση (στην "επιτροπή ακίνητης περιουσίας") για επιστροφή της περιουσίας.

«Σε κάθε περίπτωση, οι πέντε περιουσίες που αποτελούν αντικείμενο αυτής της καταγγελίας, πιθανότατα υπόκεινται σε αποκατάσταση (επιστροφή) και το αστείο είναι ότι μάθαμε ότι το κράτος της τδβκ είναι μεταξύ των καταγγελλόντων. Με άλλα λόγια, το κράτος έχει υποβάλει καταγγελία σχετικά με την περιουσία που υποχρεούται να επιστρέψει, κάτι που αποτελεί ξεχωριστή πραγματική και νομική ιδιορρυθμία, κατά τη γνώμη μου», δήλωσε ο Χακί.

Ακόμη πως πως όσα περιλαμβάνονται στα "αρχεία μητρώου εταιρειών" αποτελούν δημόσιες πληροφορίες. «Επομένως, δεν αποτελεί απολύτως έγκλημα η διεξαγωγή έρευνας στο μητρώο εταιρειών, η διεξαγωγή έρευνας σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη, η απόκτηση πληροφοριών, η απόκτηση εγγράφων», πρόσθεσε.

Είπε ότι κατά τη στιγμή της σύλληψης των πέντε Ελληνοκυπρίων στις 19 Ιουλίου, ειπώθηκε ότι υπήρχε ένας κατάλογος εγγράφων που περιείχε οδηγία για την κατάθεση αγωγής εναντίον Τουρκοκυπρίων ενώπιον δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Τώρα, δεν έχει κατατεθεί αγωγή στη νότια Κύπρο. Αυτές οι πληροφορίες χρονολογούνται από το 2021», είπε, εκφράζοντας την άποψη πως ο ισχυρισμός ότι θα κατατεθεί αγωγή εναντίον Τουρκοκυπρίων «είναι άνευ νοήματος».

Όσον αφορά την περίπτωση των πέντε Ελληνοκυπρίων, είπε ότι, αν πάνε κάποια μέρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι σαφές ποια θα είναι η προσέγγιση οποιουδήποτε διεθνούς δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου, που δεν αποτελεί φυσικό κίνδυνο για κανένα να εισέλθει στην περιουσία στην οποία αξιώνει δικαιώματα ή να διεξάγει έρευνα στην περιουσία που διεκδικεί.

«Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και πάλι μια εκκρεμότητα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπέρ των ιδιοκτητών του 1974 ή των νόμιμων κληρονόμων τους», πρόσθεσε ο Χακί. «Με άλλα λόγια, αν το ζήτημα αυτό φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενδέχεται να υπάρχει πιθανότητα να υστερεί και πάλι σε σχέση με την απόφαση για την υπόθεση Δημόπουλου», συνέχισε.

Αντιδράσεις για την αντιμετώπιση της οποίας έτυχε ο Χακί

Ο Πρόεδρος του «ανωτάτου δικαστηρίου» στα κατεχόμενα, Μπερτάν Οζερσάι, αντέδρασε στην εμφάνιση του δικηγόρου Μουράτ Μετίν Χακί με χειροπέδες στο "δικαστήριο", σημειώνοντας ότι τα παράπονα γύρω από το θέμα αυτό συνεχίζονται.

Εξάλλου, πρόεδρος του τ/κ δικηγορικού συλλόγου, Χασάν Εσενταγκλί, ανέφερε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ότι πραγματοποιείται αύριο διαμαρτυρία για το θέμα αυτό.

Επίσης, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) και υποψήφιος στις επερχόμενες "εκλογές" στα κατεχόμενα, Τουφάν Ερχουρμάν, ανέφερε σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικύωσης ότι «η δικαστική ανεξαρτησία και το κράτος δικαίου είναι απαραίτητα για τον τουρκοκυπριακό λαό», και πρόσθεσε ότι δεν είναι ούτε κατανοητό ούτε νομικά αποδεκτό για έναν δικηγόρο να οδηγείται στο "δικαστήριο" με χειροπέδες.

KYΠΕ