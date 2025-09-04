Τι πρέπει να κάνετε για να επαναφέρετε τον σκύλο σας στη ρουτίνα του μετά τις διακοπές

Η ρουτίνα του ζώου μας, όπως και η δική μας, το καλοκαίρι διαταράσσεται, αλλάζει. Η αλλαγή αυτή είναι ευχάριστη καθώς κάνουμε όμορφα και ανέμελα πράγματα έξω από το πρόγραμμα και μακριά από τις υποχρεώσεις.

Επιστρέφοντας όμως, τόσο εμείς όσο και εκείνο χρειαζόμαστε πάλι να συγχρονιστούμε. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η επαναφορά- και μάλιστα η έγκαιρη- του σκύλου σας στην κανονική του ρουτίνα είναι απαραίτητη για την ευημερία και την ευτυχία του.

Το καλοκαίρι όλα αλλάζουν

Το καλοκαίρι είναι μια εποχή διασκέδασης και χαλάρωσης. Είναι η εποχή που οι καθημερινές δραστηριότητες αλλάζουν. Είτε πρόκειται για βραδινές βόλτες για παγωτό είτε για απρογραμμάτιστες ξαφνικές αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα, είτε για παιδιά που μένουν όλη μέρα στο σπίτι και αλλάζουν οι ισορροπίες, είτε για πολυήμερες διακοπές, η κανονικότητα, όπως και αν είναι, σταματάει να υφίσταται.

Τα σκυλιά, που, όπως και οι γάτες, είναι ζώα ρουτίνας και βασίζονται στη συνέπεια, μπορεί να κάνουν διαφορετικές ώρες τα πράγματα της καθημερινότητάς τους, όπως το φαγητό, τη βόλτα, το παιχνίδι, ακόμα και τον ύπνο. Στις διακοπές αυτό είναι έντονο. Ακόμα και το μέρος που κοιμούνται είναι άλλο. Οι δε βόλτες γίνονται σε τελείως διαφορετικές ώρες. Και ενώ κάτι τέτοιο είναι ευχάριστο, εντούτοις η αίσθηση της σταθερότητας διαταράσσεται. Αυτό στα ζώα που αγαπούν, όπως αναφέραμε, τη ρουτίνα μπορεί να είναι πρόβλημα. Αυτές οι αλλαγές, αν και προσωρινές, μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω.

Καθώς λοιπόν έχει έρθει η ώρα να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή, είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τα σημάδια που δείχνουν ότι ο σκύλος μας μπορεί να έχει βγει από τη ρουτίνα του, ώστε να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να επιστρέψει ομαλά.

Σημάδια ότι ο σκύλος μας έχει βγει εκτός ρουτίνας

Δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβετε αν ο σκύλος σας αισθάνεται τις επιπτώσεις μιας διαταραγμένης ρουτίνας. Υπάρχουν όμως κάποια σημάδια που πρέπει να προσέξετε.

Θα δείτε να είναι πιο ανήσυχος. Να είναι νευρικός, να περιφέρεται στο σπίτι ή να γαβγίζει όταν μένει μόνος. Μπορεί να παρατηρήσετε αλλαγές στη συμπεριφορά του, όπως το να γίνει πιο προσκολλημένος σε εσάς ή και το αντίθετο, να γίνει πιο απόμακρος. Ο ύπνος του από την άλλη μπορεί να διαταραχθεί. Αν ξυπνάει στη μέση της νύχτας ή κοιμάται πολύ περισσότερο από πριν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενδέχεται αυτό να είναι σημάδι ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να ”συγχρονιστεί”. Μπορεί επίσης να εμφανίσει ακόμα και προβλήματα υγείας, όπως πεπτικά, που σημαίνει και σε αυτή την περίπτωση ότι η ρουτίνα του έχει διαταραχθεί.

Τι κάνουμε για να γίνουν τα πράγματα όπως πριν

Επαναφέρετε τις ώρες γευμάτων

Ξεκινήστε με το βασικό. Το να αρχίσετε να τον ταΐζετε τις ώρες που τον ταΐζατε πριν. Σταθερά αυτό και χωρίς να αλλάξει πάλι. Οι σκύλοι νιώθουν πολύ ήσυχοι να ξέρουν πότε θα φάνε. Το αντίθετο τους γεμίζει στρες και ανασφάλεια.

Αν όλο αυτόν τον καιρό ο σκύλος σας τσιμπολογούσε όλη την ημέρα ή έτρωγε σε ακανόνιστες ώρες, σταδιακά εσείς επαναφέρετε τις κανονικές ώρες φαγητού. Επίσης ταΐστε τον στο ίδιο μέρος που τον ταΐζατε και πριν, χωρίς να κάνετε κάποια αλλαγή, είτε πρόκειται για την κουζίνα είτε για μια συγκεκριμένη θέση μέσα στο σπίτι, η συνέπεια είναι το κλειδί.

Συνεχίστε τις βόλτες και το παιχνίδι με πρόγραμμα

Αν αυτόν τον καιρό οι περίπατοι και το παιχνίδι γίνονταν σε ακανόνιστα ωράρια χωρίς καμία σταθερότητα, επαναφέρετε τη ρουτίνα. Και κρατήστε τη σταθερή. Βόλτα και παιχνίδια όπου και όπως γίνονταν και πριν. Οι σκύλοι χρειάζονται σωματική άσκηση όχι μόνο για την υγεία τους, αλλά και για την πνευματική τους τόνωση. Οπότε, χρειάζονται συνεπείς ώρες βόλτας και παιχνιδιού ώστε να επιστρέψει η κανονικότητα και να εκτονώσουν την επιπλέον ενέργεια που μπορεί να έχουν συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Όταν ο σκύλος μένει μόνος στο σπίτι

Αν ο σκύλος σας έχει συνηθίσει να έχει όλους γύρω του όλη την ώρα, κάτι σύνηθες το καλοκαίρι, η επιστροφή της οικογένειας στο σχολείο και στη δουλειά μπορεί να είναι ένα μικρό σοκ. Οπότε ξεκινήστε να τον εξοικειώνετε με το να μένει μόνος του για μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε να συνηθίσει τη μοναξιά. Μια μικρή- και πάλι- εκπαίδευση σε όλα τα θέματα τη χρειάζεται, εδώ που τα λέμε, μετά τις διακοπές.

Στη συνέχεια αυξήστε σταδιακά το χρόνο που λείπετε για να τον βοηθήστε να συνηθίσει χωρίς προβλήματα το άδειο σπίτι. Αυτή η πρακτική μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους και να κάνει τη μετάβαση στις παλιές συνήθειες πιο ομαλή.

Αντιμετώπιση της άγχους αποχωρισμού

Για ορισμένα σκυλιά, ιδίως αυτά που πέρασαν το καλοκαίρι συνέχεια με παρέα, η επιστροφή σε ένα πιο ήσυχο σπίτι μπορεί να πυροδοτήσει το άγχος αποχωρισμού. Η κατάσταση αυτή μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, από καταστροφική συμπεριφορά έως υπερβολικό γαύγισμα ή ακόμα και κατάθλιψη. Για να βοηθήσετε στη διαχείριση του άγχους αποχωρισμού του ζώου σας, δημιουργήστε ένα περιβάλλον που εκείνο θα ηρεμεί όταν δεν είστε σπίτι.

Αφήστε του τόσο τα παλιά του παιχνίδια όσο και νέα, τα οποία θα διεγείρουν το μυαλό του, όπως τροφοδότες παζλ και άλλα που θα τον κρατήσουν απασχολημένο. Ή αφήστε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση αναμμένα για να ακούει λίγο θόρυβο και να έχει την αίσθηση παρέας. Δημιουργήστε μια ήρεμη και καθησυχαστική ρουτίνα αποχαιρετισμού και αποφύγετε τις δακρύβρεχτες και μεγάλες αποχωρήσεις που μπορούν να μεγαλώσουν την ανησυχία του. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο ή έναν επαγγελματία, ειδικό στη συμπεριφορά των σκύλων για επιπλέον βοήθεια.

Όταν λοιπόν επιστρέψετε στον ρυθμό της καθημερινότητας, θυμηθείτε ότι δεν είστε μόνο εσείς που χρειάζεται να προσαρμοστείτε αλλά και ο σκύλος σας. Με υπομονή, συνέπεια και την κατάλληλη υποστήριξη, μπορείτε να τον βοηθήσετε να επανέλθει στη ρουτίνα του και να γίνει και πάλι ευτυχισμένος στην καθημερινότητά του.

