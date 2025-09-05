Πυρκαγιά στην περιοχή Κελοκεδάρων Πάφου - Γίνονται ρίψεις με πτητικά μέσα

Υπό εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κελοκεδάρων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση βορειοανατολικά της κοινότητας Κελοκεδάρων.

Για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν το Τμήμα Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς επίσης και η Υπηρεσία Θήρας με μία Φορητή Μονάδα Πυρόσβεσης.

Επιχειρούν με ρίψεις νερού δύο πτητικά μέσα πυρόσβεσης. Τα αίτια της πρόκλησης της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.