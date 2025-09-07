Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προβλήματα με καλώδιο η πιθανή αιτία του δυστύχηματος με τελεφερίκ στη Λισαβόνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Προβλήματα με ένα καλώδιο είναι πιθανό να προκάλεσαν το δυστύχημα στο τελεφερίκ της Λισαβόνας, με συνέπεια η καμπίνα του να κατέβει με ορμή και ανεξέλεγκτα έναν λόφο. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν, όταν το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε ένα κτίριο, σύμφωνα με μία προκαταρκτική αναφορά.

Το τελεφερίκ, που μοιάζει με κίτρινο τραμ, μετέφερε ανθρώπους ανεβοκατεβαίνοντας μία απότομη πλαγιά λόφου στην πορτογαλική πρωτεύουσα, πέφτοντας πάνω σε ένα κτίριο αφού εκτροχιάστηκε την Τετάρτη, ενώ βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από το δίδυμο τελεφερίκ του, στη βάση ενός απότομου λόφου.

Το Γραφείο της Πορτογαλίας για τις Έρευνες Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων δημοσιοποίησε χθες την πρώτη αναφορά της έρευνας του για το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι καμπίνες ταξίδεψαν "όχι περισσότερο από περίπου έξι μέτρα" όταν "ξαφνικά έχασαν τη δύναμη που τις εξισορροπεί μέσω του καλωδίου που τις συνέδεε".

"Η δεύτερη καμπίνα (Νούμερο 2) αναποδογύρισε ξαφνικά, αφού η κίνησή της διακόπηκε σε απόσταση περίπου 10 μέτρων εκτός της γραμμής και εξαιτίας του μερικού εκτροχιασμού της, αλλά κι επειδή είχε θαφτεί η κάτω πλευρά του τρόλεϊ στο τέλος του χαντακιού του καλωδίου".

Η πρώτη καμπίνα (Νούμερο 1) στην κορυφή της Calcada da Gloria, συνέχισε την καθοδική πορεία της, αυξάνοντας την ταχύτητά της.

Η αναφορά προσθέτει ότι "ο χειριστής του φρένου της καμπίνας εφάρμοσε άμεσα το φρένο πεπιεσμένου αέρα, αλλά και το χειρόφρενο, σε μία προσπάθεια να σταματήσει άμεσα την κίνηση του τελεφερίκ. Οι ενέργειες αυτές, δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα για το φρενάρισμα ή τη μείωση της ταχύτητας της καμπίνας, καθώς αυτή συνέχισε να επιταχύνει κατεβαίνοντας την πλαγιά".

ΚΥΠΕ

