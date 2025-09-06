Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό 8ήμερη κράτηση ο 17χρονος που συνελήφθη για απόπειρα φόνου στην Πύλα

Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση άλλα τρία άτομα 22, 27, και 44 ετών, όλα από τη Συρία. Ο 44χρονος είναι κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές και θα αποφυλακιζόταν στις 11 Οκτωβρίου.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών για 17χρονο που συνελήφθη χθες για απόπειρα φόνου και εμπρησμό αυτοκινήτων που διενεργήθηκαν στην Πύλα στις 14 Αυγούστου.

Η διαδικασία έγινε κεκλεισμένων των θυρών. Ο νεαρός είναι ύποπτος για απόπειρα φόνου, μπρησμό αυτοκινήτων και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Ο 17χρονος από τη Συρία,εντοπίστηκε χθες βράδυ στη Λευκωσία και συνελήφθη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν ο οδηγός του πράσινου οχήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.  

Ο ύποπτος είναι κατηγορούμενος και για υπόθεση εμπρησμού οχήματος που σημειώθηκε πριν λίγους μήνες στα Λειβάδια και για αυτή την υπόθεση είναι ελεύθερος με όρους. 

Σήμερα έγινε έρευνα στην οικία του ενώ αύριο ο ύποπτος αναμένεται να δώσει ανακριτική κατάθεση. 

Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση άλλα τρία άτομα 22, 27, και 44 ετών, όλα από τη Συρία. Ο 44χρονος είναι κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές και θα αποφυλακιζόταν στις 11 Οκτωβρίου. 

ΚΥΠΕ

