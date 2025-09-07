Δεν δέχθηκαν τον έλεγχο αλκοτέστ και τους πέρασαν χειροπέδες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός μύριζε έντονα αλκοόλ και του ζητήθηκε να υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοτέστ, κάτι το οποίο αρνήθηκε.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας, σε περιστατικό που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ευαγόρου, στη Λευκωσία.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, γύρω στις 08:00, μέλος της Τροχαίας εντόπισε οδηγό οχήματος να προβαίνει σε αντικανονικό προσπέρασμα και του έκανε σήμα να σταματήσει.

Ο οδηγός συνελήφθη για άρνηση παροχής δείγματος για έλεγχο αλκοόλης, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Κατά την προσπάθεια σύλληψης του οδηγού, ο συνοδηγός εξήλθε του οχήματος και επιχείρησε να παρέμβει, πιάνοντας το χέρι του Αστυνομικού που κρατούσε τον πρώτο ύποπτο.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο συνοδηγός, για παρεμπόδιση αστυνομικού έργου και αντίσταση κατά της Αρχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δύο ύποπτοι εξέφρασαν ύβρεις και απειλές προς τους αστυνομικούς.

Ο πρώτος ύποπτος οδηγήθηκε σε αστυνομικό σταθμό και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο δεύτερος, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, παραπονέθηκε για πόνο στο πόδι και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στην αριστερή κνήμη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο τραυματισμός φαίνεται να προκλήθηκε κατά την πτώση του στο έδαφος μαζί με το μέλος της Αστυνομίας, ενώ αντιστεκόταν στη σύλληψή του.

Ο τραυματίας κρατήθηκε για νοσηλεία υπό φρούρηση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται.

