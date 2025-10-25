Θέλουν μείωση διοικητικού φόρτου για μικρές εταιρείες

Τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις μικρές εταιρείες, προβλέπουν δύο προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν την Πέμπτη στη βουλή από τους βουλευτές Κυριάκο Χατζηγιάννη και Νίκο Σύκα.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές ζητούν να παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές εταιρείες και στα συγκροτήματα μικρών εταιρειών να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τον Τύπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για εταιρείες μικρού μεγέθους.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου για τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς αποσυμφόρησης των μικρών εταιρειών και συγκροτημάτων μικρών εταιρειών από τη δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση που επωμίζονται καθότι απαιτείται από μέρους τους να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όσον αφορά τον έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων.

«Οι μικρές εταιρείες διαθέτουν περιορισμένους πόρους και αποτελεί γι' αυτές μια δυσεπίτευκτη και δαπανηρή εργασία, προκειμένου να συμμορφωθούν με υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ η πιστή συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά ενδεχομένως να είναι μη αναλογική ή σχετική», αναφέρεται.

Καθότι η Λογιστική Οδηγία 2013/34/ΕΕ βασίζεται στην «αρχή της προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», επιτρέποντας στα κράτη μέλη να απαλλάξουν τις μικρές επιχειρήσεις από ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες ενδέχεται να συνεπάγονται αδικαιολόγητα επαχθή διοικητικό φόρτο, έχει συνταχθεί η πρόταση νόμου με την οποία μεταφέρονται διατάξεις της Λογιστικής Οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Συμβούλιο Καθορισμού Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Η πρόταση νόμου προωθήθηκε από κοινού με την πρόταση νόμου με τίτλο «Ο περί του Συμβουλίου Καθορισμού Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Νόμος του 2025», ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη σύσταση Συμβουλίου για τον Καθορισμό Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζονται από τις μικρές εταιρείες.