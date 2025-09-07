Η Κύπρος χωρίς Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης και Εντοπισμού Θέσης εν μέσω Πυρκαγιών

Παρά τις διακηρύξεις της κυπριακής κυβέρνησης για προστασία του πληθυσμού, η Κύπρος δε διαθέτει Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (Public Warning) και τεχνολογία Εντοπισμού Θέσης (Caller Location) μέσω κινητής τηλεφωνίας σε περίπτωση κινδύνου.

Οι προγραμματικές εξαγγελίες για αναβαθμισμένη ανταπόκριση που έκανε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης για δύο διαδοχικά έτη ήταν παραπλανητικές. Στην πραγματικότητα οι αρχές της Κύπρου απέτυχαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία με βάση προθεσμίες που έληξαν εδώ και χρόνια.

Σήμερα η Κύπρος είναι “ο χειρότερος μαθητής της τάξης” ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, λέει Ευρωπαίος ειδικός στο CIReN.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ

Στον απόηχο της μεγάλης πυρκαγιάς στις 23 - 25 Ιουλίου στην ορεινή περιοχή Λεμεσού, οι αρμόδιες υπηρεσίες που είχαν την ευθύνη για την προστασία του πληθυσμού έδωσαν στη δημοσιότητα εκθέσεις για τους τρόπους ανταπόκρισης τους. Ανάμεσα στα ζητήματα που προέκυψαν, ήταν η μη ύπαρξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και τεχνολογία για εντοπισμό θέσης με βάση νομοθεσία της ΕΕ.

Το CIReN εξέτασε το ζήτημα υπό το πρίσμα των ετήσιων προγραμματικών δηλώσεων που ανέλαβε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης για προστασία του πληθυσμού και τις δεσμεύσεις του για αναβάθμιση της ανταπόκρισης μέσω του 112.

Έκανε έλεγχο επαλήθευσης των γεγονότων και εκδίδει την ετυμηγορία του.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ

“Για την αντιμετώπιση των αυξημένων φυσικών καταστροφών ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, προχωρούμε με τη σύσταση της ενισχυμένης Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και την αναβάθμιση της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112.”

29/1/2024 - Ομιλία Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη - Απόσπασμα από τον Ετήσιο Προγραμματισμό για το έτος 2024

“Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας μας αποτελεί εξίσου βασικό στόχο. Το 2025 βελτιώνουμε την ανταπόκριση της Αστυνομίας στις κλήσεις του 112”

29/1/2025 Ομιλία Χριστοδουλίδη - Απόσπασμα από τον Ετήσιο Προγραμματισμό για το έτος 2025

TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κατά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό στις 23 μέχρι τις 25 Ιουλίου, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες υποστατικά καταστράφηκαν σε χωριά. Η φωτιά έκανε στάχτη 120 τ.χλμ. δάσους, καλλιεργιών και οικοσυστημάτων.Πολλές κοινότητες κινδύνευσαν από τις φωτιές.

Σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ στη διάρκεια της πυρκαγιάς εγέρθηκαν πολλά σοβαρά προβλήματα για την έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού και την υλοποίηση σχεδίων εκκένωσης. Για αυτά τα ρεπορτάζ υπήρξε ακολούθως μερική παραδοχή από την πλευρά του αρμοδίου υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου στη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, αποδίδοντας τα προβλήματα σε “κενά και αδυναμίες”.

Με βάση τις εκθέσεις γεγονότων που υπέβαλαν η Πολιτική Άμυνα, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών, δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα απαραίτητα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού (Public Warning System – PWS) και τεχνολογίες εντοπισμού θέσης (Caller Location) μέσω του 112, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στην δική της έκθεση, η Πολιτική Άμυνα ανέφερε τα εξής για τον τρόπο ειδοποίησης του πληθυσμού που ήταν εκτεθειμένο σε κίνδυνο:

“Οι κάτοικοι ειδοποιούνται, είτε με μηνύματα στα κινητά τους (όπου εφαρμόζεται τέτοιο σύστημα από κοινότητες), είτε με ενημέρωση από πόρτα σε πόρτα και με το κτύπημα της καμπάνας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται κατάλληλος από το Κοινοτικό Συμβούλιο και την Πολιτική Άμυνα όταν βρίσκεται στο χώρο (οχήματα της Πολιτικής Άμυνας φέρουν σειρήνες και μεγάφωνα).”

Ευρωπαϊκή Οδηγία

Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπισμού για την προστασία του πληθυσμού αποτελεί υποχρέωση της Κύπρου βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Η υποχρέωση αυτή καθορίζεται στην Οδηγία 2018/1972, η οποία θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EECC). Σύμφωνα με το Άρθρο 110 του EECC, όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν ένα δημόσιο σύστημα προειδοποίησης (Public Warning System PWS) που βασίζεται στην κινητή τηλεφωνία και χρησιμοποιεί τεχνολογία cell broadcast ή μηνύματα SMS βάσει τοποθεσίας, ώστε να προειδοποιούνται όλοι οι χρήστες κινητών τηλεφώνων (τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες) σε καθορισμένη γεωγραφική περιοχή, δωρεάν, άμεσα και με τρόπο σαφή και κατανοητό.

Μια άλλη βασική υποχρέωση, σύμφωνα με το Άρθρο 109, προβλέπει ότι όλοι οι πολίτες και επισκέπτες πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καλώντας τον αριθμό 112 (ή άλλους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης) από οποιαδήποτε συσκευή. Τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν επίσης να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες (π.χ. κωφοί ή άτομα με προβλήματα ομιλίας) έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Όταν κάποιος καλεί το 112, το σύστημα πρέπει να μεταδίδει αυτόματα ακριβή δεδομένα γεωεντοπισμού του καλούντος (π.χ. μέσω GPS ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας) στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι κρίσιμο για την έγκαιρη ανταπόκριση. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις που εξειδικεύτηκαν επίσης με κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό στις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Ληγμένες προθεσμίες

Για να λάβει μια ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση, το CIReN επικοινώνησε με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αριθμών Έκτακτης Ανάγκης (EENA), μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εργάζεται για τη βελτίωση της αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη. Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της EENA, Benoit Vivier, επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 110 της Οδηγίας 2018/1972, «όλα τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να θέσουν σε εφαρμογή ένα μέτρο που να ειδοποιεί κάθε άτομο σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, μέσω του κινητού του τηλεφώνου, σε περίπτωση εν εξελίξει καταστροφής ή επικείμενης απειλής”. “Η προθεσμία για την υλοποίηση ήταν η 21η Ιουνίου 2022, και αυτό εξακολουθεί να μην έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι «η ίδια νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική - σύμφωνα με το Άρθρο 109 -τη δυνατότητα εντοπισμού των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης μέσω δεδομένων τοποθεσίας που προέρχονται από τη συσκευή του χρήστη, με προθεσμία την 21η Δεκεμβρίου 2020». «Αυτή η τεχνολογία που σώζει ζωές δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί από τις κυπριακές αρχές, ενώ είναι υποχρεωτική εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια», σημείωσε.

Τεχνολογίες που σώζουν ζωές

Σε αυτό το σημείο, ο Vivier εξήγησε περαιτέρω την τρέχουσα κατάσταση:

«Παραδοσιακά, όταν καλείτε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας στον οποίο συνδέεται το τηλέφωνό σας έχει μέση ακρίβεια περίπου 2 χιλιομέτρων. Αυτό διαφέρει — περίπου 500 μέτρα σε αστικές περιοχές, αλλά μπορεί να φτάσει έως και τα 30 χιλιόμετρα σε αγροτικές περιοχές. Τα δύο χιλιόμετρα δεν επαρκούν για να μπορέσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εντοπίσουν και να βοηθήσουν άμεσα ένα άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Μία τεχνολογία καθιστά δυνατή τη μεταφορά των δεδομένων γεωεντοπισμού που προέρχονται από τη συσκευή του χρήστη απευθείας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι η Advanced Mobile Location (AML).»

Ο Vivier εξηγεί ότι λειτουργεί με πολύ απλό τρόπο:

«Όταν καλείτε το 112 (ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης), το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει ότι πρόκειται για κλήση έκτακτης ανάγκης και ξεκινά αυτόματα τον προσδιορισμό της θέσης σας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η πληροφορία αποστέλλεται αυτόματα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης — συνήθως εντός 20 δευτερολέπτων — χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να κάνει το παραμικρό.»

Κυπριακή αδράνεια

Το ανάπτυξη τεχνολογίας που σώζει ζωές σε περίπτωση κινδύνου μέσω έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπισμού θέσης απασχόλησε τις κυπριακές αρχές ύστερα από μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού τον Ιούλιο του 2021. Τέσσερις μετανάστες, εργαζόμενοι σε αγροκαλλιέργειες έχασαν τη ζωή τους γιατί δεν ειδοποιήθηκαν για να απομακρυνθούν.

Μετά τα τραγικά εκείνα γεγονότα, ο τότε αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής έκανε σχετικές εξαγγελίες, σε συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ (23/12/2021): «Ξεκινήσαμε ένα μεγαλεπίβολο σύστημα ειδοποίησης των πολιτών που έχει να κάνει με την κινητή τηλεφωνία και με το οποίο οι πολίτες θα ενημερώνονται έγκαιρα στο κινητό τους τηλέφωνο για ανάλογα φαινόμενα όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες», είπε. Από τότε στην πράξη δεν έγιναν πολλά πράγματα…

Προεδρικές Διακηρύξεις

Τον Μάρτιο του 2023 όταν ανέλαβε την προεδρία, ο πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδης περιέλαβε για διαδοχικά έτη (2024 και 2025) στον ετήσιο προγραμματισμό της κυβέρνησης του, ρητή αναφορά στο 112, θέτοντας την ασφάλεια και η προστασία του πληθυσμού ως μέγιστη κυβερνητική προτεραιότητα.

Τον Ιανουάριο του 2024, η προγραμματική εξαγγελία Χριστοδουλίδη για εκείνο το έτος - δεύτερο έτος της διακυβέρνησής του - ήταν γενική και αόριστη: προχωρούμε με την αναβάθμιση της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112.”

Τον Ιανουάριο του 2025, η προγραμματική εξαγγελία Χριστοδουλίδη για εκείνο το έτος - τρίτο έτος της διακυβέρνησης του - ήταν επίσης ασαφής: “Το 2025 βελτιώνουμε την ανταπόκριση της Αστυνομίας στις κλήσεις του 112”.

Στις 28/2/2025, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρθηκε δημόσια σε μια “εν εξελίξει διαδικασία για εξασφάλιση σύγχρονου συστήματος ενημέρωσης του κοινού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα, καθώς και για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» με τεχνολογίες νέας γενιάς”.

«Η χειρότερη της τάξης»

Μέχρι τότε, η ΕΕ είχε εκδώσει την Έκθεση Εφαρμογής του 112 για το 2024, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2024. Σύμφωνα με μια συνολική αξιολόγηση, ενώ η Κύπρος έχει εφαρμόσει ορισμένα στοιχεία (πρόσβαση στο 112, υποστήριξη SMS, εθνική εφαρμογή έκτακτης ανάγκης), δεν έχει ακόμη εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της ΕΕ βάσει των άρθρων 109 και 110, μεταξύ άλλων σε τέσσερις τομείς:

● Δεν έχουν αναφερθεί κριτήρια για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της τοποθεσίας του καλούντος

● Ασαφής λειτουργικότητα AML (Advanced Mobile Location) για χρήστες περιαγωγής

● Ατελής ή αποσπασματική προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες

● Καθυστέρηση στην ετοιμότητα της υποδομής PSAP (Public Safety Answering Point) για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο

Ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της EENA υπογραμμίζει την έλλειψη λειτουργικότητας SMS για τους ταξιδιώτες σε μια χώρα όπως η Κύπρος, η οποία προσελκύει 4 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως.

Προχώρησε ακόμη περισσότερο την κριτική του, λέγοντας ότι «η έλλειψη διαθέσιμων μέσων προσβασιμότητας για τους επισκέπτες είναι πολύ προβληματική και παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, καθώς αποτελεί σαφή απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 4(β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2023/444 «να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112»» για άτομα με αναπηρία.

Ο Vivier καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις συστάσεις της EENA, «θεωρούμε την Κύπρο την «χειρότερη της τάξης» από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης».

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 5 Αυγούστου, ο Benoit Vivier σημείωσε ότι «τα τραγικά γεγονότα στην Κύπρο αποτελούν μια βαριά υπενθύμιση του ανθρώπινου κόστους της καθυστερημένης δράσης».

Η EENA καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει αμέσως διαδικασίες παράβασης κατά όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, που δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει τα συστήματα δημόσιας προειδοποίησης.

«Η ασφάλεια κάθε ευρωπαίου πολίτη εξαρτάται από την αποφασιστική εφαρμογή αυτών των νόμων που σώζουν ζωές», έγραψε ο Vivier.

Απόηχος

Μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου, ο υπουργός Εσωτερικών κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν λειτούργησε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και απάντησε ότι το πρόγραμμα για το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού (Public Warning System – PWS) προκηρύχθηκε το 2022 από την Πολιτική Άμυνα, αλλά ακυρώθηκε λόγω προσφυγών τον Μάιο του 2024.

Το έργο επαναπροκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Απαντώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CIReN στις 4 Σεπτεμβρίου, η Πολιτική Άμυνα επιβεβαίωσε ότι” οι προσφορές που λήφθηκαν έχουν αξιολογηθεί και τα αποτελέσματα έχουν κοινοποιηθεί στους φορείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό”. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, τότε η σύμβαση μεταξύ Πολιτικής Άμυνας και αναδόχου αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων 30 ημερών, η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι 8 μήνες και ο προϋπολογισμός του 7 εκατομμύρια ευρώ”, δήλωσε η ανώτερη λειτουργός Ευτυχία Στόκκου.

Αναφορικά με τη συμμόρφωση με το άρθρο 110 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η Στόκκου απάντησε ότι “με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες έγκαιρης ειδοποίησης και βελτιώνοντας σημαντικά την ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε απειλές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης”.

Σε σχέση με την εισαγωγή τεχνολογίας Caller Location, η Πολιτική Άμυνα ανέλαβε επίσης να υλοποιήσει ένα δεύτερο έργο για την εγκατάσταση συστήματος Νέας Γενιάς 112 (NG112). Απαντώντας σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα στις 5 Σεπτεμβρίου, ο λειτουργός Νάκης Ξενοφώντος ανέφερε στο CIReN ότι “η επίσημη υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και η έναρξη της υλοποίησης του έργου αναμένονται στις αρχές του επόμενου μήνα και η ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης του συστήματος προβλέπεται εντός 13 μηνών”.

Ο Ξενοφώντος διευκρίνισε ότι η πρώτη έκδοση “θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εφαρμογές και λειτουργίες του NG112, οι οποίες θα διασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (άρθρο 109) και κανονισμούς”, ενώ με τη συνολική ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα 27 μηνών από την υπογραφή των συμβολαίων, “θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της χώρας”.

Μέγιστος Κίνδυνος

Με βάση την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση που εκδίδεται από την Πολιτική Άμυνα σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ από το 2016 για την Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Κύπρος για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος είναι οι δασικές πυρκαγιές. Αυτό αντανακλάται τόσο στις επιστημονικές αξιολογήσεις όσο και στις κοινωνικές αντιλήψεις.

Με βάση τα στατιστικά δεδομένα που δίνει το το Κέντρο Έρευνας EFFIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον δορυφόρο Copernicus, στην Κύπρο κάθε χρόνο σημειώνονται κατά μέσο όρο 104 πυρκαγιές (2013 - 2022).

Το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε από την πυρκαγιά του Ιουλίου εκτιμάται στα 100 εκ. ευρώ, ενώ η οικολογική ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Με βάση την EFFIS οι φωτιές στην Κύπρο, την Ισπανία και την Πορτογαλία κατατάσσονται ανάμεσα στις χειρότερες μέχρι στιγμής σε επίπεδο ΕΕ για αυτό το χρόνο.

Ετυμηγορία:

Παραπλανητικό

Παρόλο που από την ανάληψη της εξουσίας το 2023 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε επανειλημμένες ρητές αναφορές στο να καταστήσει την ασφάλεια και την προστασία του πληθυσμού κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα και να αναβαθμίσει τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, οι δηλώσεις αυτές ήταν παραπλανητικές.

Η Κύπρος δεν τήρησε τις προθεσμίες όσον αφορά συγκεκριμένες απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τις υποδομές και την τεχνολογία.

Με βάση τις συγκεκριμένες προθεσμίες, η καθυστέρηση στην εφαρμογή Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (Public Warning System) μετρά από τις 21 Ιουνίου του 2022.

Στην καλύτερη περίπτωση θα εφαρμοστεί τον Μάιο του 2026, δηλαδή με καθυστέρηση 4 ετών.

Η καθυστέρηση για την εφαρμογή τεχνολογίας Εντοπισμού Θέσης (Caller Location) μέσω του 112 μετρά από τις 21 Δεκεμβρίου του 2020.

Στην καλύτερη περίπτωση θα εφαρμοστεί τον Νοέμβριο του 2026, δηλαδή με καθυστέρηση σχεδόν 6 χρόνων.

Η απομάκρυνση πολιτών σε επείγουσες καταστάσεις, όπως οι πυρκαγιές του Ιουλίου, θα συνεχίσει να βασίζεται σε αναχρονιστικές και ανορθόδοξες μεθόδους (καμπάνες, μεγάφωνα, πόρτα-πόρτα), με αυξημένο ρίσκο μη έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού και μή ακριβούς εντοπισμού ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο.

Οι καθυστερήσεις εκθέτουν την Κύπρο και είναι πιθανό να οδηγήσουν στην επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ για την παραβίαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

O ανεξάρτηος οργανισμός EENA κατατάσσει την Κύπρο ως τη χειρότερη εντός ΕΕ σε ότι αφορά την εφαρμογή συστημάτων και τεχνολογιών προστασίας του πληθυσμού, αφήοντας εκτεθειμένους τους πολίτες της, επισκέπτες και άτομα με αναπηρία σε αυξημένους κινδύνους.

Το CIREN υλοποιεί το πρόγραμμα "Αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και της προπαγάνδας σε νησιωτικά κράτη" με την υποστήριξη του European Media and Information Fund (EMIF). Την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο του φέρουν οι συντάκτες του προγράμματος και αυτό ενδέχεται να μην αντανακλά κατ’ ανάγκην τις θέσεις του EMIF και των εταίρων του Ταμείου, του Ιδρύματος Calouste Gulbenkian και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.