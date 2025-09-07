Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Μουτταγιάκα- Πυροσβεστικά αεροσκάφη στο σημείο (φώτο- βίντεο)

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού με την υποστήριξη του Τμήματος Δασών, της Εθελοντικής Ομάδας Kitas Weather και ερπυστριοφόρων οχημάτων.

Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχή βορειοανατολικά της Μουτταγιάκας, κοντά σε κατοικημένες ζώνες, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί ακόμη και από τον αυτοκινητόδρομο.

Με ρίψεις νερού επιχειρούν επίσης δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και αναμένεται να αυξηθούν σε πέντε. 

Σύμφωνα με την Ομάδα Kitas Weather: η πυρκαγιά παραμένει ανεξέλεγκτη στο Πραστειό Κελλακίου κοιτάζοντας νότια προς Λεμεσό. Η πυρκαγιά στη Μουτταγιάκα έχει κινηθεί βορειότερα σε σχέση με πριν και κατευθύνεται προς Φοινικάρια/Αρμενοχώρι. Η πυρκαγιά είναι κατευθυνόμενη από τον άνεμο και το ανάγλυφο. 

Έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο Ίκαρος 2 και Προωθημένο Κέντρο Διοίκησης. Ενισχύονται επίσης, οι επίγειες δυνάμεις από τις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βασιλικού, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

 

ΚΥΠΡΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑ

