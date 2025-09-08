Επέστρεψε Κύπρο για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του ο Κενάν Αγιάζ

Επέστρεψε σήμερα στη Κύπρο από τη Γερμανία, ο Κενάν Αγιάζ, προκειμένου να συνεχίσει την ποινή του στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ το Παρατηρητήριο για τη δίκη του καλεί τον κόσμο να συμμετέχει σε συγκέντρωση συμπαράστασης που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη έξω από τις Κεντρικές Φυλακές, στη Λευκωσία.

Σε δελτίο Τύπου του «Παρατηρητηρίου για τη δίκη του Κενάν Αγιάζ» αναφέρεται ότι «σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο Κενάν Αγιάζ επέστρεψε στην Κύπρο, έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικά κρατητήρια και φυλακές υπό σκληρές συνθήκες. Η επιστροφή του αποτελεί μια μεγάλη μέρα για την κουρδική κοινότητα της Κύπρου, αλλά και για όλους και όλες που στάθηκαν αλληλέγγυοι/ες στον αγώνα του».

Προστίθεται ότι η δίωξη του Κενάν Αγιάζ «στη Γερμανία υπήρξε πλήγμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατέδειξε την πολιτική στόχευση πίσω από την ποινικοποίηση του κουρδικού κινήματος στην Ευρώπη. Από την αρχή, το ζήτημα δεν ήταν ποτέ προσωπικό, αφορούσε τον κοινό αγώνα ενάντια στις γενοκτονικές πολιτικές της Τουρκίας και στη σιωπηρή ανοχή ευρωπαϊκών κρατών» αναφέρεται.

Η επιστροφή του Αγιάζ στην Κύπρο, σημειώνεται στο δελτίο Τύπου «σηματοδοτεί τη συνέχιση του κοινού αγώνα για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Ο Κενάν δεν διαχώρισε ποτέ την ελευθερία του Κουρδιστάν από τον αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια στην τουρκική κατοχή» προστίθεται και εκφράζεται η ελπίδα ότι «το Κράτος Δικαίου στην Κύπρο θα υπερισχύσει της πολιτικής υποκρισίας».

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο «ο Κενάν Αγιάζ επέστρεψε σήμερα για να συνεχίσει τον αγώνα του μαζί με όλους και όλες μας, για έναν κόσμο χωρίς καταπίεση, κατοχή και γενοκτονίες».

Σε αυτό το πνεύμα συνεχίζει «καλούμε κάθε δημοκρατικό πολίτη, κάθε συλλογικότητα και κάθε άνθρωπο που αντιστέκεται στην αδικία να σταθεί στο πλευρό του Κενάν Αγιάζ και του κουρδικού λαού, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση συμπαράστασης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, έξω από τις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας».

ΚΥΠΕ