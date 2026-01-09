Πόσο ειλικρινής είναι ο Χριστοδουλίδης; Επικρίσεις και από το CTP για αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων από την Κυπριακή Προεδρία

Ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του τουρκοκυπριακού κόμματος CTP, Φικρί Τορός, εξέφρασε έντονη απογοήτευση για αυτό που χαρακτήρισε ως «ατυχή προσέγγιση αποκλεισμού», τόσο από την ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και από την ευρωπαϊκή ηγεσία έναντι της τουρκοκυπριακής κοινότητας κατά την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δηλώσεις στον «Πολίτη», ο Τ/Κ πολιτικός ανέφερε ότι η απόφαση να αποκλειστούν οι Τουρκοκύπριοι από την τελετή έναρξης της Τετάρτης είναι αποκαρδιωτική για αυτούς που επιθυμούν λύση και απογοητευτική για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τόνισε ότι τέτοιες προσεγγίσεις ενέχουν πάντοτε τον κίνδυνο να ενισχύσουν το τοξικό αφήγημα που προωθείται από όσους αντιτίθενται σε μια πολιτική λύση στο Κυπριακό και στις δύο πλευρές.

«Η προσέγγιση αποκλεισμού των Τουρκοκυπρίων είναι εξαιρετικά ατυχής», δήλωσε ο Τορός, σημειώνοντας ότι τροφοδοτεί επίσης το τοξικό αφήγημα εκείνων που δεν επιθυμούν λύση, ένα αφήγημα που το ΡΤΚ αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το ΡΤΚ υπήρξε διαχρονικά κινητήρια δύναμη υπέρ μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού, έχοντας «επενδύσει» στις προσπάθειες μετάβασης από τη λογική των δύο κρατών σε μια ομοσπονδιακή λύση και συνομιλίες επανένωσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη εκλογική νίκη του Τουφάν Έρχιουρμαν στον βορρά ως σαφή ένδειξη της προθυμίας και της αποφασιστικότητας της τουρκοκυπριακής κοινότητας να εμπλακεί σε ανανεωμένες συνομιλίες επίλυσης.

Ο Τορός πρόσθεσε ότι παραγκώνιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι θα εργαστεί για τη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας–ΕΕ, καθώς και με τη διακηρυγμένη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη συνομιλιών. Η προσέγγιση αυτή, είπε, εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την ειλικρίνεια αυτών των δηλώσεων.

Αναφερόμενος στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει μια διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ο Τορός υπενθύμισε τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ με εντολή να υποστηρίξει τις προσπάθειες για λύση. Ο αποκλεισμός μιας εκ των δύο κοινοτήτων, τόνισε, υπονομεύει τόσο το πνεύμα όσο και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι σαν να παρουσιάζεται η Κύπρος ως να αποτελείται μόνο από Ελληνοκύπριους», ανέφερε. «Αυτή η προσέγγιση δεν βοηθά στη δημιουργία εδάφους για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ούτε συμβάλλει στην προσέγγιση των δύο κοινοτήτων».

Ο Τορός απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στην τελετή έναρξης θα συνεπαγόταν αναγνώριση του καθεστώτος στον βορρά, χαρακτηρίζοντας το επιχείρημα αυτό ως αποδεδειγμένα λανθασμένο. Όπως σημείωσε, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συνεργάζονται στενά σε πολλούς τομείς, ενώ το καθεστώς του βορρά «δεν έχει μετακινηθεί ούτε εκατοστό».

Καταλήγοντας, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ενεργήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, υπογραμμίζοντας ότι ουσιαστική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ως ισότιμους εταίρους στο μέλλον της χώρας.