Διονύσης Διονυσίου (διευθυντής «Π») για το επίμαχο βίντεο: Πολιτικά επιλήψιμες οι συναντήσεις, το Προεδρικό να ξεκαθαρίσει - Πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις

Σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα εγείρονται μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που φέρεται να καταγράφει συζητήσεις υποψήφιων επενδυτών με πρόσωπα που διατηρούν στενή σχέση με το Προεδρικό, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Διονύσης Διονυσίου, διευθυντής της εφημερίδας Πολίτης, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Μιλώντας για τον σάλο που έχει προκληθεί με το 8λεπτο βίντεο που κυκλοφόρησε στη πλατφόρμα Χ, ο κ. Διονυσίου τόνισε ότι τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εύλογα και πως το Προεδρικό οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Όπως σημείωσε, η Κυβέρνηση επιχειρεί να αποδώσει την υπόθεση σε υβριδικό πόλεμο και σε προσπάθεια αποσταθεροποίησης, επικαλούμενη ακόμη και πληροφορίες της ΚΥΠ. Ωστόσο, όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ζήτημα που όλοι μπορούν να δουν, να αξιολογήσουν και να κρίνουν με βάση τα δεδομένα. Το πραγματικό και μείζον πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Διονυσίου, είναι πολιτικό και επηρεάζει τη χώρα, μάλιστα λίγες ημέρες μόλις μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ. Δεν αφορά τόσο ιδιώτες όπως ο κ. Χρυσοχόος ή τεχνοκράτες όπως ο κ. Λακκοτρύπης, αλλά κατά κύριο λόγο τον διευθυντή του γραφείου του ΠτΔ της Δημοκρατίας. Όπως είπε, επιβάλλεται η ανάληψη πολιτικής ευθύνης και η υποβολή παραιτήσεων, χαρακτηρίζοντας τις συναντήσεις άκρως προβληματικές και πολιτικά επιλήψιμες. «Πρεπει να υπάρξουν παραιτήσεις», ανέφερε ο κ. Διονυσίου, κάνοντας ρητή αναφορά στον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου ο οποίος πρωταγωνιστεί στο βίντεο.

Σε ό,τι αφορά το επίμαχο βίντεο, ο διευθυντής του Πολίτη, αναγνώρισε ότι έχει υποστεί επεξεργασία, κάτι που συμβαίνει σε όλα τα οπτικοακουστικά υλικά, όπως εξήγησε. Όπως ανέφερε, η εφημερίδα επικοινώνησε με τον κ. Λακκοτρύπη και τον κ. Χρυσοχόο, οι οποίοι είναι ιδιώτες, και ανέφεραν ότι συνομιλούσαν με αυτή την ομάδα μέχρι και τον Νοέμβριο..

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εμπλεκόμενοι, υπήρξαν αλλεπάλληλες συναντήσεις τον περασμένο Νοέμβριο σε Αγγλία και Ολλανδία με την εταιρεία Stratix Wealth, κατά τις οποίες συζητήθηκε επενδυτικό πλάνο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της ενέργειας. Στο βίντεο γίνεται επίσης αναφορά και σε Ρώσο επενδυτή που φέρεται να κατέβαλε μισό εκατομμύριο ευρώ.

Το προεδρικό, τόνισε ο κ. Διονυσίου, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του διευθυντή του γραφείου του, του κ. Χαραλάμπους, άρα θα πρέπει να εξηγήσει ο ίδιος ο ΠτΔ τι συμβαίνει. Το δεύτερο να δώσουν στοιχεία για τα λεφτά που έλαβαν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας καθώς και χρήματα που μπήκαν στο ταμείο της Πρώτης Κυρίας.

Ο διευθυντής του Πολίτη επισήμανε ότι από την υπόθεση προκύπτουν τόσο πολιτικές όσο και θεσμικές ευθύνες και ότι θα πρέπει να εξεταστεί από τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά πόσο υπάρχουν ποινικές προεκτάσεις. Όπως είπε, μέσα από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας διαφαίνεται πρόθεση παραβίασης των ορίων χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας.

Καταληκτικά, ο κ. Διονυσίου τόνισε ότι αυτό που ενδιαφέρει την κοινωνία είναι αν τα γεγονότα που καταγράφονται είναι αληθή. Όπως ανέφερε, το κόστος για την Προεδρία και τον ίδιο τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι τεράστιο, καθώς το μήνυμα που εκπέμπεται προς την κοινωνία είναι ότι υπάρχει ζήτημα διαφθοράς στο ανώτατο επίπεδο της εκτελεστικής εξουσίας.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Διονύση Διονυσίου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 09-01-2026