Επιθεωρείται την Τρίτη επικίνδυνη οικοδομή στην Κοκκινοτριμιθιά, λέει ο ΕΟΑ Λευκωσίας

Έχει διευθετηθεί νέα επιθεώρηση για την αύριο Τρίτη για διεξαγωγή νέου οπτικού ελέγχου και για προώθηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τον νόμο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ Λευκωσίας.

Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη οικοδομή τύγχανε χειρισμού από το Γραφείο του Επάρχου Λευκωσίας. Ο φάκελος της παραλήφθηκε από τον ΕΟΑ, χωρίς όμως να προηγηθεί από την Επαρχιακή Διοίκηση η προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης εργασιών άρσης της επικινδυνότητας και χωρίς την προώθηση λήψης δικαστικών μέτρων για την εν λόγω επικίνδυνη οικοδομή, υπογραμμίζει ο ΕΟΑ.

Εξάλλου, στην ανακοίνωσή του, ο ΕΟΑ αναφέρει ότι από 1η Απριλίου 2025 η ευθύνη για τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών περιήλθε στην αρμοδιότητα των ΕΟΑ. "Ο Οργανισμός ανέλαβε την ευθύνη και τις αρμοδιότητες την 1η Απριλίου χωρίς να έχει εγκεκριμένη δομή ούτε και χρηματοδότηση. Παρόλο που είχαμε κάνει εισηγήσεις εντός του 2024 να συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς του 2025 η απαραίτητη οργανωτική δομή και οργανικές θέσεις με διαδικασίες με ανταποδοτικά τέλη για την Υπηρεσία Επικίνδυνων Οικοδομών, εντούτοις δεν λήφθηκαν υπόψιν", σημειώνει.

Παρόλα αυτά, αναφέρει ότι την 1η Απριλίου ο ΕΟΑ Λευκωσίας προχώρησε άμεσα σε σύναψη συμφωνίας με δύο συνταξιούχους κι αριθμό υπεργολάβων για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την υπηρεσία. Ενδεικτικά, μέχρι σήμερα παραδόθηκαν στον Οργανισμό 650 υποθέσεις που αφορούν τον Δήμο Λευκωσίας και 700 που αφορούν τις Κοινότητες της Επαρχίας.

Όπως έχει διαπιστωθεί από μια πρώτη δειγματοληπτική εξέταση μεγάλου αριθμού υποθέσεων, οι πλείστες υποθέσεις είναι απαραίτητο να τύχουν νέας επιθεώρησης και νέου οπτικού ελέγχου και στη συνέχεια να ακολουθηθεί από την αρχή η προβλεπόμενη διαδικασία κήρυξης των οικοδομών ως επικίνδυνων. Ο ΕΟΑ σημειώνει ότι έχουν ήδη σταλεί ειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες, επιβολές διοικητικού προστίμου, ανακοινώσεις στον τύπο κλπ.

Για σκοπούς άμεσης αντιμετώπισης του θέματος, ο ΕΟΑ προχώρησε και στην αγορά υπηρεσιών από ιδιώτη πολιτικό μηχανικό για διεξαγωγή οπτικού ελέγχου. Περαιτέρω, σημειώνει ότι o ΕΟΑ έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάθεσης εργασίας σε 13 πολιτικούς μηχανικούς για οπτικό έλεγχο των επικίνδυνων οικοδομών όλη της Επαρχίας.

Όπως αναφέρεται, έχουν ήδη διαβιβαστεί σε πολιτικούς μηχανικούς για οπτικό έλεγχο 90 υποθέσεις, κι έχουν ήδη επιστραφεί 20 υποθέσεις, οι οποίες κηρύχθηκαν ως επικίνδυνες από την Αρμόδια Αρχή για τις επικίνδυνες οικοδομές. Άρχισε σταδιακά η αποστολή των προειδοποιητικών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Στόχος είναι εντός των ερχόμενων ημερών να δοθούν όλες οι υποθέσεις που χρήζουν επαναεπιθεώρησης για διεξαγωγή νέου οπτικού ελέγχου, υπογραμμίζεται.

Παράλληλα, ο ΕΟΑ σημειώνει ότι λειτουργεί ειδικό λογισμικό πρόγραμμα καταχώρησης και παρακολούθησης όλων των υποθέσεων της Επαρχίας και έχει αρχίσει με εντατικό ρυθμό η καταχώρηση των σχετικών φακέλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ