«Όχι» Γενικού Εισαγγελέα σε αναστολή διώξεων για την υπόθεση Θανάση Νικολάου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Ο Γιώργος Σαββίδης τήρησε τη δέσμευσή του προς την οικογένεια του Θανάση Νικολάου, αρνούμενος να αναστείλει τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις, παρά το σχετικό αίτημα κατηγορουμένου, ανοίγοντας τον δρόμο για την κανονική εκδίκαση της υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Σταθερός στη δέσμευσή του προς την οικογένεια του Θανάση Νικολάου έμεινε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, τηρώντας απόλυτα την υπόσχεση που έδωσε να μην σταθεί εμπόδιο και να μην αναστείλει τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις, σε περίπτωση που οικογένεια θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο. Ο Γε...

