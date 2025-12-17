Βροχές στα ορεινά και χιόνι στο Τρόοδος: Πρόσκαιρη καλοκαιρία - Πως θα κινηθεί ο καιρός

Ασθενής ψηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από το Σάββατο.

Αρχικά σήμερα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιόνι. Σύντομα ωστόσο ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά παράλια και μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.Το Σάββατο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και αργότερα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει άνοδο και μέχρι το Σάββατο μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.