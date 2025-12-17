Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Βροχές στα ορεινά και χιόνι στο Τρόοδος: Πρόσκαιρη καλοκαιρία - Πως θα κινηθεί ο καιρός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ.

Ασθενής ψηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από το Σάββατο.

Αρχικά σήμερα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιόνι. Σύντομα ωστόσο ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά παράλια και μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.Το Σάββατο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και αργότερα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει άνοδο και μέχρι το Σάββατο μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΚΑΙΡΟΣύψος χιονιούΧΙΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα