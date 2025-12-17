Πυρόπληκτοι ορεινής Λεμεσού - Τους ζητούν φόρους για καμένα εξοχικά
Προβλήματα παρουσιάζονται αυτές τις μέρες στις κοινότητες που έχουν πληγεί από τις φονικές πυρκαγιές της ορεινής Λεμεσού, αφού φαίνεται πως πολίτες τους οποίους οι οικίες έχουν καταστραφεί, καλούνται να πληρώσουν φορολογίες στις κοινότητες με την δικαιολογία ότι οι μέχρι τώρα αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αφορούν τις εξοχικές κατοικίες αλλά μόνο τους μόνιμους κάτοικους
