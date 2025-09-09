Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έργα στον αυτοκινητόδρομο την Παρασκευή από Σκαρίνου μέχρι Γερμασόγεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εργασίες συλλογής αποβλήτων θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής, 12 Σεπτεμβρίου, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, από τη Σκαρίνου μέχρι και τη Γερμασόγεια.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 22:00 μέχρι τις 5:00 το πρωί του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια τους θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λεμεσό και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας και η διαχείριση της τροχαίας κίνησης θα γίνεται με το σύστημα κινητού εργοταξίου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited