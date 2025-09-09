Έργα στον αυτοκινητόδρομο την Παρασκευή από Σκαρίνου μέχρι Γερμασόγεια

Εργασίες συλλογής αποβλήτων θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής, 12 Σεπτεμβρίου, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, από τη Σκαρίνου μέχρι και τη Γερμασόγεια.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 22:00 μέχρι τις 5:00 το πρωί του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια τους θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λεμεσό και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας και η διαχείριση της τροχαίας κίνησης θα γίνεται με το σύστημα κινητού εργοταξίου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

ΚΥΠΕ