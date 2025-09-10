Στο ρεκόρ Guinness ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης με 511 ποτήρια στο κεφάλι (φώτος/βίντεο)

Έσπασε ξανά το προηγούμενο του ρεκόρ ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης καταφέροντας να ισορροπήσει με 511 ποτήρια στο κεφάλι.

Ο Κύπριος χορευτής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης έσπασε ξανά το δικό του ρεκόρ Guinness με τίτλο «τα πιο πολλά ποτήρια του κρασιού στο κεφάλι» που ήταν 319 ποτήρια, κατακτώντας τον Ιούλιο του 2025 και πάλι, το ρεκόρ Guinness , αλλά αυτή την φορά με 511 ποτήρια.

Όπως ο ίδιος δήλωσε στο ΚΥΠΕ μέχρι σήμερα, κανένας δεν έχει καταρρίψει τα ρεκόρ του στη βάση δεδομένων του Γκίνες.

Συγκεκριμένα είπε, έχει κατακτήσει πέντε ρεκόρ. Σχετικά με την ισορροπία των 511 ποτηριών στο κεφάλι ο κ. Βαλαωρίτης ανέφερε πως λόγο του μεγάλου βάρους χρειάστηκε ειδικό ανυψωτικό φόρκλιφτ για να τα σηκώσει και να τα τοποθετήσει στο κεφάλι κρατώντας τα μάλιστα περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα όπως ορίζει το ρεκόρ Γκίνες.

Σημείωσε ακόμη πως το βάρος των 511 ποτηριών που ισορρόπησε στο κεφάλι του μαζί με όλο τον πύργο, ήταν 72,5 κιλά. Επεσήμανε επίσης πως σύμφωνα με τα επίσημα κριτήρια πρόκρισης στην κατηγορία τα πιο πολλά ποτήρια κρασιού στο κεφάλι προϋποθέτουν την ισορροπία περισσοτέρων από 170 ποτηριών και όχι 169.

Ερωτηθείς σχετικά για το ρεκόρ "Most Wine Glasses Balanced on the Head", ο κ. Βαλαωρίτης διευκρίνησε πως πρόκειται για μια εντελώς ξεχωριστή κατηγορία , νεοσύστατο ρεκόρ και με διαφορετικό τίτλο από τα ρεκόρ του 1997 "Δύναμης και ισορροπίας".

Καταληκτικά ο κ. Βαλαωρίτης ανέφερε πως απαιτεί σεβασμό προς το πρόσωπο του από χορευτές ποτηριών που παραπληροφορούν ότι τους σπάσανε το ρεκόρ.