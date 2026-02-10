Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι ιστολογικές εξετάσεις θα καταδείξουν τα ακριβή αίτια του θανάτου 33χρονου στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Οι ιστολογικές εξετάσεις θα καταδείξουν τα ακριβή αίτια του θανάτου 33χρονου στην Πάφο σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και την νεκροτομή που διενήργησαν επί της σωρού 33χρονου οι ιατροδικαστές Ορθόδοξος Ορθοδόξου και Αγγελική Παπέττα το αίτιο του θανάτου του 33χρονου θα εξακριβωθεί μετά την διενεργεια ιστοπαθολογικών εξετάσεων σε δείγματα που λήφθηκαν από τη σωρό.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές το απόγευμα της Δευτέρας μετά που νεαρός Ελληνοκύπριος έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο στην Πάφο.

Στον 34χρονο παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου .

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, διασώστες και νοσηλευτές ο νεαρός απεβίωσε.

Σε εξετάσεις που διενήργησε η Αστυνομία Πάφου έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

