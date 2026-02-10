Διακοπές ή μη διαθεσιμότητα Συστήματος ΓεΣΥ αντιμετώπισαν 91% ιατρών, λέει ο ΠΙΣ

Πάνω από 9 στους 10 γιατρούς έχει αντιμετωπίσει διακοπές ή μη διαθεσιμότητα του Συστήματος Πληροφορικής του Γενικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με έρευνα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), ο οποίος «απαιτεί» άμεση και οριστική επίλυση του τεχνικού προβλήματος των διακοπών λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν.

Ο ΠΙΣ δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα παγκύπριας έρευνας για τη χρήση και τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφορικής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), η οποία διεξήχθη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, με τη συμμετοχή 728 ιατρών συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ, όλων των ειδικοτήτων. Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2025.

«Δυστυχώς, έχει πλέον καταστεί σχεδόν καθημερινή συνήθεια το φαινόμενο των τακτικών διακοπών πρόσβασης στο Σύστημα Πληροφορικής, όπου το σύστημα «πέφτει» και καθίσταται αδύνατη η καταχώρηση επισκέψεων, η συνταγογράφηση, η έκδοση παραπεμπτικών και η εξυπηρέτηση των ασθενών», αναφέρει ο ΠΙΣ.

Από τη στιγμή που η βασική διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Πληροφορικής, σημειώνει, «είναι ανεπίτρεπτο το έργο των ιατρών να παρεμποδίζεται τόσο συχνά, με τόσο σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή ιατρική πράξη και στους ίδιους τους ασθενείς».

Η έρευνά του αναφέρει ο ΠΙΣ «τεκμηριώνει με σαφήνεια ότι τα προβλήματα αυτά δεν είναι μεμονωμένα».

Σύμφωνα με τα κύρια συμπεράσματα, 91% των ιατρών έχει αντιμετωπίσει διακοπές ή μη διαθεσιμότητα του Συστήματος Πληροφορικής οι οποίες διαρκούν συχνά από 1 έως και 4 ώρες, ενώ η συχνότητά τους είναι εβδομαδιαία ή και καθημερινή.

Αναφέρεται ακόμη ότι, 62% των ιατρών αντιμετωπίζει αργή απόδοση του συστήματος σε τακτική βάση, 54% δηλώνει ότι η αργή απόδοση επηρεάζει σημαντικά την εργασία του και 82% αναφέρει ότι αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα, όπως αποσυνδέσεις, καθυστερήσεις και σφάλματα.

Οι πιο αργές και προβληματικές λειτουργίες αφορούν αναζήτηση ιστορικού ασθενών, συνταγογράφηση φαρμάκων, έκδοση παραπεμπτικών, και είσοδο στο σύστημα και φόρτωση εξετάσεων, σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται, 65% των ιατρών δηλώνει ότι οι διακοπές προκαλούν αλυσιδωτά προβλήματα, όπως καθυστερήσεις ραντεβού, συσσώρευση ασθενών, και αδυναμία εξυπηρέτησης.

Αναφέρεται ακόμη ότι, 80% των ιατρών αναγκάζεται να μεταθέτει τις εργασίες του για αργότερα, με αποτέλεσμα την αύξηση των ωρών εργασίας εκτός κανονικού ωραρίου.

Τα ιατρικά πρωτόκολλα, προστίθεται χαρακτηρίζονται από 86% ως δυσνόητα ή μη εύχρηστα, και από αυξημένη γραφειοκρατία και απώλεια πολύτιμου κλινικού χρόνου.

Σημειώνεται ότι, παρά τη σημασία του συστήματος, 46% αξιολογεί την ευχρηστία του θετικά, 61% αναγνωρίζει ότι συμβάλλει σε κάποιο βαθμό στην ποιότητα των υπηρεσιών, «ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία επισημαίνει ότι απαιτούνται ουσιαστικές και άμεσες βελτιώσεις».

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι στη βάση των τεκμηριωμένων ευρημάτων της έρευνας, «απαιτεί», άμεση και οριστική επίλυση του τεχνικού προβλήματος των διακοπών λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν. «Η σταθερότητα του συστήματος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΓεΣΥ», προσθέτει.

Ζητά επίσης διασφάλιση συνεχούς διαθεσιμότητας του συστήματος, με σαφές πλάνο εφεδρικών λύσεων σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων, ουσιαστική βελτίωση της ταχύτητας και της απόδοσης σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες, απλοποίηση και αναθεώρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων, μείωση της γραφειοκρατίας και των επαναλαμβανόμενων καταχωρήσεων, και πλήρη και λειτουργική πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό των ασθενών, καθώς και δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας καταχωρήσεων.

Ζητά επίσης εκπαίδευση και ουσιαστική συμμετοχή των ιατρών στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των αναβαθμίσεων του συστήματος.

Ο ΠΙΣ «τονίζει» ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική, ασφαλής και αξιόπιστη φροντίδα υγείας, όταν το βασικό εργαλείο λειτουργίας του ΓεΣΥ παρουσιάζει τόσο συχνές και σοβαρές δυσλειτουργίες. Η αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφορικής συνιστά θεσμική και λειτουργική υποχρέωση, αναφέρει.

Σημειώνει ότι στόχος της έρευνάς του, πέραν της τεκμηριωμένης καταγραφής και των διαπιστώσεων είναι η εποικοδομητική του συμβολή στις προσπάθειες του ΟΑΥ να βελτιώσει το σύστημα πληροφορικής του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ