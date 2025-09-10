Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Όγδοη σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών και εκρηκτικών στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συνεχίζεται το ξετύλιγμα της υπόθεσης με τα ναρκωτικά, εκρηκτικά και τα χιλιάδες ευρώ. Σήμερα στο Δικαστήριο ο 29χρονος ύποπτος.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθεί 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη, ως ύποπτος σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, που εντοπίστηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ Λεμεσού, στις 25 Μαΐου.

Πρόκειται για το όγδοο πρόσωπο που συλλαμβάνεται μετά την επιχείρηση της ΥΚΑΝ Λεμεσού, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 540 γραμμαρίων, μία ζυγαριά, τέσσερις σπαστήρες, 31 πλήρη φυσίγγια διαμετρημάτων 7,65μμ και 9μμ, και το συνολικό χρηματικό ποσό των €120.105.

Αρχικά είχαν συλληφθεί πέντε πρόσωπα, τρία εκ των οποίων παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου, μαζί με 43χρονο που συνελήφθη αργότερα, ενώ την Κυριακή συνελήφθη 46χρονος, που τέθηκε χθες υπό 6ήμερη προσωποκράτηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία και εναντίον του 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες και οδηγείται σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

