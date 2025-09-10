Καρογιάν κατά Ελεγκτικής: Δεν ευσταθούν τα στοιχεία για τα διπλά επιδόματα για γραμματέα

«Μετά λύπης παρατηρώ ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη η εικόνα ότι με ψεύτικες ή ανύπαρκτες παραστάσεις επιχειρώ να καταδολιεύσω τα ταμεία του κράτους, λαμβάνοντας δύο ξεχωριστά επιδόματα για τον ίδιο ακριβώς σκοπό», αναφέρει σε γραπτή του ανακοίνωση το πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν αναφορικά με την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Οικονομικών, όπου αναφέρεται στο επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες σε πρώην Προέδρους της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Προσθέτει δε ότι λαμβάνει «ένα και μόνο επίδομα γραμματειακής υποστήριξης, ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το οποίο καταβάλλω, μαζί με όλες τις νόμιμες εισφορές προς το κράτος ως εργοδότης, σε άτομο το οποίο εργοδοτώ από το 2011».

Κάλεσε μάλιστα την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υπουργείο Οικονομικών και όλες τις αρμόδιες αρχές «να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της αλήθειας».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική της έκθεση για το Υπουργείο Οικονομικών που δημοσίευσε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, σημείωνε μεταξύ άλλων ότι «Παρατηρήσαμε ότι, εν ενεργεία Βουλευτής ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν Πρόεδρος της Βουλής, λαμβάνει, τόσο το κατ’ αποκοπή επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (2023 - €12.302), όσο και το επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέας ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής (2023 - €39.089) που καταβάλλεται από το ΥΟ. Συνεπώς, το συνολικό ποσό που έλαβε το 2023, για την κάλυψη των ίδιων υπηρεσιών, ανήλθε σε €51.391».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αναφορικά με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και το επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες, μετά λύπης παρατηρώ ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη η εικόνα ότι με ψεύτικες ή ανύπαρκτες παραστάσεις επιχειρώ να καταδολιεύσω τα ταμεία του κράτους, λαμβάνοντας δύο ξεχωριστά επιδόματα για τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Ουδέν αναληθέστερο.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρω ότι το ούτω καλούμενο επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες, όπως και άλλα επιδόματα που λάμβαναν και λαμβάνουν για χρόνια όλοι ανεξαιρέτως οι Βουλευτές, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μισθού τους και όχι κάποιο επιπρόσθετο προνόμιο. Εξού και αποτελεί συντάξιμη απολαβή η οποία φορολογείται ως μέρος του εισοδήματος τους.

Λαμβάνω ένα και μόνο επίδομα γραμματειακής υποστήριξης, ως Πρώην Πρόεδρος της Βουλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το οποίο καταβάλλω, μαζί με όλες τις νόμιμες εισφορές προς το κράτος ως εργοδότης, σε άτομο το οποίο εργοδοτώ από το 2011. Όλες οι διευθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα γίνονταν πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Επιπλέον, επιθυμώ για πολλοστή φορά να υπενθυμίσω ότι από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου ως Βουλευτής, έχω αποποιηθεί τη σύνταξη που δικαιούμαι ως Πρώην Πρόεδρος της Βουλής.

Συμπερασματικά, αυτά που αναφέρονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι ατεκμηρίωτα και παραπλανητικά. Ως εκ τούτου, καλώ την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υπουργείο Οικονομικών και όλες τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση της αλήθειας.