Δεν λέει να πέσει η θερμοκρασία, συνεχίζουμε με 37αρια και μικρή άνοδο - Ο καιρός αναλυτικά

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τόπους θα παρατηρείται παροδική αυξημένη νέφωση. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια παράλια θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο μέχρι αργά το απόγευμα θα καταστούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά μετά το μεσημέρι.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, όμως στα ορεινά, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

