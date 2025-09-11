Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ανοδικά η απασχόληση στην κυβέρνηση- Αυξήθηκε κατά 209 άτομα τον Αύγουστο

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2025 αυξήθηκε κατά 209 άτομα (0,4%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 52.661 άτομα, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,9% και 2,4% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 5,0%.

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (8,3%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 και η μεγαλύτερη μείωση (-6,3%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ).

Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΟΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (20,4%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-70,6%). Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-70,6%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

