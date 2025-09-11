Στη φυλακή ο Γιάννης Γιαννάκη - Η ποινή που του επέβαλε το δικαστήριο

Ποινή άμεσης φυλάκισης 18 μηνών για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες που παραδέχθηκε επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη.

Είχε παραδεχθεί ενοχή σε τρεις από τις 8 κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Η παραδοχή αφορούσε σε κατηγορίες για κυκλοφορία πλαστού εγγράφου. Οι υπόλοιπες κατηγορίες αναστάληκαν από την κατηγορούσα αρχή.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η ποινή για τις δυο κατηγορίες θα είναι διαδοχική και για την 3η κατηγορία θα συντρέχει. Ως εκ τούτου ο Γιάννης Γιαννάκη θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 36 μηνών.

Η δικαστής Νικόλ Γρηγορίου τόνισε ότι η σοβαρότητα των αδικημάτων είναι πρόδηλη. Η εκδίκαση της υπόθεσης Γιαννάκη διήρκησε πέραν των τριών ετών με αρκετές αναβολές και ανατροπές.

Παραθέτοντας τα γεγονότα της υπόθεσης, τους μετριαστικούς παράγοντες που επικαλέστηκε ο συνήγορος υπεράσπισης και τη σχετική νομολογία, το Δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης