Σεμπαστιάν Λεκορνί: Οι προκλήσεις που έχει μπροστά του ο «πνευματικός γιος» του Μακρόν

Το μήνυμα «αφήνουμε πίσω του το παρελθόν» έστειλε ο νέος «εκλεκτός» του Εμανουέλ Μακρον, Σεμπαστιάν Λεκορνί, στις πρώτες του δηλώσεις ως πρωθυπουργός της Γαλλίας, που καλείται να φέρει σε πέρας ό,τι δεν κατάφεραν οι προκάτοχοί του: Να συγκροτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που αφενός θα ψηφίσουν τα υπόλοιπα κόμματα και αφετέρου δεν θα εντείνει την κοινωνική οργή.

Ο 39χρονος Λεκορνί, που υποστήριξε πως η «ταπεινότητα» αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής του, έχει πλέον μπροστά του το δύσκολο έργο να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη από το βαθιά διχασμένο γαλλικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να «περάσει» τον νέο κρατικό προϋπολογισμό.

Αν αποτύχει, κινδυνεύει να έχει την ίδια τύχη με τον Φρανσουά Μπαϊρού και με τον Μισέλ Μπαρνιέ, που παρέμεινε στη θέση μόλις τρεις μήνες, όπως υπενθυμίζει η εφημερίδα Guardian.

«Θα τα καταφέρουμε... κανένας δρόμος δεν είναι αδιάβατος» δήλωσε ο Λεκορνί την Τετάρτη (10/9), ο τρίτος πρωθυπουργός που διορίζει ο Εμανουέλ Μακρόν μέσα σε μόλις έναν χρόνο και εκείνος που κρατά στα χέρια του την «καυτή πατάτα».

Το Κοινοβούλιο παραμένει κατακερματισμένο, με τρεις μεγάλες παρατάξεις, την αριστερά, την ακροδεξιά και το κέντρο, να μην διαθέτουν αυτοδυναμία. Ο κρατικός προϋπολογισμός για το επόμενο έτος πρέπει να εγκριθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, παρά τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων, με την Αριστερά, που δυνάμωσε μέσα από τους κόλπους των Κίτρινων Γιλέκων και των κινημάτων για το ασφαλιστικό, να αντιτίθεται στα μέτρα σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο Λεκορνί, που υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας τα τελευταία τρία χρόνια και έγινε γνωστός για την ενίσχυση των στρατιωτικών δαπανών, δήλωσε: «Πρέπει να αλλάξουμε. Να γίνουμε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο που συνεργαζόμαστε με την αντιπολίτευση».

Ο ίδιος μάλιστα τόνισε την ανάγκη για βαθιές αλλαγές όχι μόνο στον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης, αλλά και ως προς την ουσία της πολιτικής.

Στο πλευρό του Μακρόν από την πρώτη του εκλογή

Ο νέος πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα απευθυνθεί στους πολίτες «τις επόμενες ημέρες» για να εξηγήσει το όραμά του, το οποίο —όπως υποσχέθηκε— θα είναι διαφορετικό από εκείνο των προκατόχων του. Αναμένεται να χρειαστεί αρκετές εβδομάδες για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Ήδη έχει ξεκινήσει συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων, ενώ μόλις χθες η Γαλλία «παρέλυσε» από τους μαζικές αποκλεισμούς του κινήματος «μπλοκάρετε τα πάντα», με επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις.

Παρόλα αυτά, ο Λεκορνί θεωρείται περισσότερο εκπρόσωπος της συνέχειας παρά της αλλαγής. Ξεκίνησε από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος του Νικολά Σαρκοζί, προτού ενταχθεί στους κεντρώους του Μακρόν πριν από οκτώ χρόνια.

Από την πρώτη εκλογή του Μακρόν το 2017, έχει διατελέσει σταθερά σε κυβερνητικές θέσεις και θεωρείται ένας από τους πιο πιστούς συνεργάτες του.

«Ο πνευματικός γιος του Μακρόν», ο λιγότερο δημοφιλής πρωθυπουργός

Ορισμένοι τον αποκαλούν ακόμη και «πνευματικό γιο του Μακρόν». Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επιθυμούσαν μια πραγματική αλλαγή πολιτικής, αντέδρασαν. Την Τετάρτη προειδοποίησαν ότι παραμένουν επιφυλακτικοί και ότι ένα λάθος βήμα μπορεί να οδηγήσει στην αποπομπή του με ψήφο δυσπιστίας.

Ο αναλυτής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Odoxa, Γκαέλ Σλιμάν δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο France 5 ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο Λεκορνί είναι ο λιγότερο δημοφιλής πρωθυπουργός κατά τον διορισμό του, τα τελευταία χρόνια.

Η Ανυπότακτη Γαλλία κατέθεσε άμεσα πρόταση μομφής, αν και προς το παρόν χωρίς την υποστήριξη των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η πρόκληση για τον Λεκορνί είναι τουλάχιστον να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει πλειοψηφία υπέρ της πρότασης μομφής.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό, σχολίασε: «Ήταν μέλος μιας κυβέρνησης που μόλις ανατράπηκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον σκεπτικισμό μας. Οι Γάλλοι ζητούν αλλαγή πολιτικής».

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, Ζορντάν Μπαρντέλα δήλωσε ότι ο νέος πρωθυπουργός βρίσκεται «σε εξαιρετικά επισφαλή θέση». Αν δεν υπάρξει πραγματική αλλαγή πορείας, τόνισε, θα υπάρξει νέα πρόταση μομφής και ο Λεκορνί «θα πέσει». Ο Μπαρντέλλα πρόσθεσε: «Φοβάμαι ότι ο Μακρόν έκανε για άλλη μια φορά μια επιλογή που εντείνει την αστάθεια».

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, Σεμπαστιάν Σενού, δήλωσε πως θα ήταν «πολύ παράξενο» να πιστέψει κανείς ότι ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του Μακρόν, θα μπορούσε πραγματικά να αποστασιοποιηθεί από την πολιτική του.

