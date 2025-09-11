Το λάθος που κάνουμε όλοι όταν ανοίγουν τα σχολεία - Τι πρέπει να προσέχουμε πάντα στο αυτοκίνητο

Με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, οι καθημερινές μετακινήσεις με το αυτοκίνητο επιστρέφουν στη ρουτίνα χιλιάδων οικογενειών. Ωστόσο, ένα μικρό αλλά κρίσιμο λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο και αφορά την σχολική τσάντα, ένα απαραίτητο εργαλείο για τους μαθητές.

Πολλοί οδηγοί συνηθίζουν να αφήνουν τη σχολική τσάντα είτε δίπλα στο παιδί, είτε στο κάθισμα του συνοδηγού, είτε ακόμη και στο δάπεδο του αυτοκινήτου, ωστόσο η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως επικίνδυνη σε έκτακτες καταστάσεις στον δρόμο. Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σύγκρουσης, κάθε αντικείμενο που βρίσκεται στο εσωτερικό μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνο «βλήμα». Πιο συγκεκριμένα, λόγω της απότομης επιβράδυνσης, ακόμη και μια τσάντα που ζυγίζει μόλις τέσσερα κιλά μπορεί να εκτοξευθεί με δύναμη που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 150 κιλά. Αυτό σημαίνει ότι ένα καθημερινό αντικείμενο, γεμάτο βιβλία και τετράδια, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε παιδιά και ενήλικες μέσα στο αυτοκίνητο.

Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, οι ειδικοί συστήνουν οι τσάντες και γενικά όλα τα αντικείμενα αξιοσημείωτου βάρους να τοποθετούνται στον χώρο αποσκευών, παραμένοντας ασφαλισμένα και χωρίς την δυνατότητα να κινηθούν σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου φρεναρίσματος. Αν το πορτμπαγκάζ διαθέτει δίκτυ ή ιμάντες πρόσδεσης, καλό είναι να χρησιμοποιούνται ώστε να αποτρέπεται ακόμη και η μικρή μετακίνηση του φορτίου.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο αφορά τις ζώνες ασφαλείας, οι οποίες πρέπει πάντα να δένονται πάντα και στα πίσω καθίσματα, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν επιβάτες. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο κίνδυνος να μετακινηθούν αντικείμενα από τον χώρο αποσκευών προς την καμπίνα.

Σημειώνεται δε πως αν οι τσάντες τοποθετηθούν στο πορτμπαγκάζ, τα παιδιά χρειάζεται πρώτα να τις πάρουν πριν κατέβουν από το αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πεταχτούν βιαστικά στον δρόμο αμέσως μόλις ανοίξει η πόρτα, κάτι που παρατηρείται πολύ συχνά έξω από τα σχολεία. Έτσι, δίνεται στον οδηγό η δυνατότητα να παρκάρει πιο ήρεμα, τα παιδιά να κινηθούν με μεγαλύτερη προσοχή και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων σε σημεία όπου επικρατεί συνήθως κυκλοφοριακή συμφόρηση και απρόβλεπτες κινήσεις οχημάτων.

Πηγή: carandmotor.gr