Σύλληψη 42χρονου στη Λεμεσό - Είχε στο σπίτι του από ποδήλατα μέχρι μουσικά όργανα

Έφοδο σε οικία 42χρονου στη Λεμεσό πραγματοποίησαν το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου 2025 μέλη της Ομάδας Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ) Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την έρευνα στην οικία εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων, η προέλευση των οποίων διερευνάται. Ανάμεσα στα τεκμήρια που παραλήφθηκαν περιλαμβάνονται ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ, ηλεκτρικά και οικοδομικά εργαλεία, ηλεκτρονικές συσκευές — όπως φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες — καθώς και μουσικά όργανα.

Ο 42χρονος, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για τη νόμιμη κατοχή των εν λόγω αντικειμένων και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.