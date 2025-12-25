Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδηγία: Συλλήψεις επί τόπου μετά από τροχαία

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Αφορμή για την οδηγία της Τροχαίας φαίνεται ότι στάθηκε το θανατηφόρο που σημειώθηκε στην Αγλαντζιά

Ρητές οδηγίες προς όλα τα μέλη της Αστυνομίας που διερευνούν τροχαία δυστυχήματα δίνει το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας. Όπως τονίζει ο διευθυντής Τροχαίας, σε οδηγία που κοινοποιήθηκε σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, «μέσα από την καθημερινή εμπειρία στον τομέα διαχείρισης των οδικών συγκρούσεων και των τροχαίων αδικημάτων και λόγω των σοβαρών περιστατικών που παρατηρούνται το τελευταίο διά...

