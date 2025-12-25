Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αρχές ‘26 πλειοδοτούνται τα πρώτα τ/κ «φιλέτα» - Η διευθύντρια της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στον «Π»

ΑΝΤΡΗ ΔΑΝΙΗΛ

«Από τη διαχείριση μιας τεράστιας σε αξία περιουσίας, πέραν των €7,5 δισ., τα έσοδα από μισθώσεις ανέρχονταν σε μόνο €5 εκατ. Οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της απουσίας ορθολογιστικής οικονομικής διαχείρισης και την ανάγκη για λήψη δραστικών μέτρων προς την οικονομική εξυγίανση»

Tον περασμένο Απρίλιο εγκρίθηκε από τη Βουλή και τέθηκε σε εφαρμογή η πλήρης αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Οκτώ μήνες μετά, πού βρίσκεται η προσπάθεια για εξυγίανση των παθογενειών του προηγούμενου παγιωμένου συστήματος και εξορθολογισμού της διαχείρισης; Φαίνονται ήδη τα αποτελέσματα της πιο διαφανούς, δίκαιης και αξιοκρατικής διαδικασίας; Απαντήσεις στα ερωτήματα του «Π» δίνει η διευθύντρια της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Ανθή Λακκοτρύπη. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων τ/κ κατοικιών και επαγγελματικών υποστατικών με βάση τα νέα κριτήρια; Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Η νέα διαδικασία ενισχύει την εμπιστοσύνη του προσφυγικού κόσμου και το περί δικαίου αίσθημα της κοινωνίας, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των τ/κ...

ΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΑΚΙΝΗΤΑΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝΠεριουσιακόΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

