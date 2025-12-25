Αρχές ‘26 πλειοδοτούνται τα πρώτα τ/κ «φιλέτα» - Η διευθύντρια της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στον «Π»

Tον περασμένο Απρίλιο εγκρίθηκε από τη Βουλή και τέθηκε σε εφαρμογή η πλήρης αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Οκτώ μήνες μετά, πού βρίσκεται η προσπάθεια για εξυγίανση των παθογενειών του προηγούμενου παγιωμένου συστήματος και εξορθολογισμού της διαχείρισης; Φαίνονται ήδη τα αποτελέσματα της πιο διαφανούς, δίκαιης και αξιοκρατικής διαδικασίας; Απαντήσεις στα ερωτήματα του «Π» δίνει η διευθύντρια της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Ανθή Λακκοτρύπη. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων τ/κ κατοικιών και επαγγελματικών υποστατικών με βάση τα νέα κριτήρια; Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Η νέα διαδικασία ενισχύει την εμπιστοσύνη του προσφυγικού κόσμου και το περί δικαίου αίσθημα της κοινωνίας, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των τ/κ...

