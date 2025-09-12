Παρανομία στην καρδιά της Λευκωσίας

Χωρίς πολεοδομική και οικοδομική άδεια στέκει όρθια αυθαίρετα εδώ και δύο χρόνια μία κεραία κινητής τηλεφωνίας, ύψους 7 μέτρων, στην ενορία Αγίου Ανδρέα στον Δήμο Λευκωσίας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. Η υπόθεση βρίσκεται σήμερα στα δικαστήρια, καθώς ο ΕΟΑ Λευκωσίας έχει προχωρήσει στην κατάθεση ποινικής υπόθεσης εναντίον της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και των ιδιοκτητών της τριώροφης οικοδομής. Επίσης είναι υπό εξέταση η ιεραρχική προσφυγή (05/09/2025) τους στον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!