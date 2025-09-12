Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Παρανομία στην καρδιά της Λευκωσίας

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Header Image

Παρά τις εκκλήσεις αρμοδίων για απομάκρυνση παράνομης κεραίας στην ενορία Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία, η οποία είναι Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα, αυτή παραμένει εδώ και δύο χρόνια όρθια, παραβιάζοντας τον χαρακτήρα της περιοχής και προκαλώντας το περί δικαίου αίσθημα των δημοτών. Οι οργανωμένοι κάτοικοι ζητούν από την Πολιτεία να απορρίψει την ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας και των ιδιοκτητών της οικίας

Χωρίς πολεοδομική και οικοδομική άδεια στέκει όρθια αυθαίρετα εδώ και δύο χρόνια μία κεραία κινητής τηλεφωνίας, ύψους 7 μέτρων, στην ενορία Αγίου Ανδρέα στον Δήμο Λευκωσίας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. Η υπόθεση βρίσκεται σήμερα στα δικαστήρια, καθώς ο ΕΟΑ Λευκωσίας έχει προχωρήσει στην κατάθεση ποινικής υπόθεσης εναντίον της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και των ιδιοκτητών της τριώροφης οικοδομής. Επίσης είναι υπό εξέταση η ιεραρχική προσφυγή (05/09/2025) τους στον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited