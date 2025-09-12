Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Προβάδισμα Ερχιουρμάν, γρίφος η Άγκυρα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Καθαρό προβάδισμα του Τουφάν Ερχιουρμάν έναντι στον Ερσίν Τατάρ δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση του CMIRS για τις επερχόμενες «προεδρικές εκλογές» στην τ/κ κοινότητα, με την Άγκυρα να μην έχει φανερώσει ακόμη τις προθέσεις της. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα είναι «εκλογές» ενός γύρου λόγω απουσίας τρίτου ισχυρού υποψηφίου

Υποβάλλονται σήμερα οι υποψηφιότητες για τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, με τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν, να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του υποψηφίου του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, Ερσίν Τατάρ. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Κέντρου Μελετών Μετανάστευσης, Ταυτότητας και Δικαιω...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΕΚΛΟΓΕΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited