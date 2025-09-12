Λεμεσός: Πήρε τη θέση του ο Βρακάς (φώτος)

Αντίστροφα μετρούν στη Λεμεσό για τη φετινή Γιορτή του Κρασιού. Η φιγούρα του επιβλητικού βρακά πήρε τη θέση στο Δημόσιο Κήπο Λεμεσού που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη φετινή γιορτή, 64η στη σειρά, από τις 27 Σεπτέμβρη μέχρι και τις 5 Οκτώβρη.

Φέτος η Γιορτή του Κρασιού συνεχίζει την παράδοση των τελευταίων χρόνων με εκδηλώσεις και στην ύπαιθρο. Φέτος επιλέχθηκε η Μαλλιά και το Καλό Χωριό με το Δήμαρχο να στέλνει και μήνυμα στήριξης της υπαίθρου μετά τη φετινή φονική πυρκαγιά που στοίχισε ειδικά στα Κρασοχώρια.

Το πρόγραμμα της Γιορτής του Κρασιού ΕΔΩ.

Δείτε φωτογραφίες από τον βρακά: