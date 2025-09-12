ΣΑΠΕΛ: «Ξεθάβουν τον Διγενή – Θάβουν την αξιοπρέπειά μας»

Την έντονη αντίθεσή του στην εμπορική εκμετάλλευση του ιστορικού χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ εκφράζει ο ΣΑΠΕΛ, καταγγέλλοντας και τη μετακίνηση του τάφου του Στρατηγού Διγενή.

Όπως αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΠΕΛ, Σταύρος Σταύρου, πρόκειται για «πράξη ιεροσυλίας και βεβήλωση στις θυσίες των ηρώων μας», κάνοντας λόγο για πώληση της γης «με το πρόσχημα της ανέγερσης μνημείου».

Ο ΣΑΠΕΛ ξεκαθαρίζει πως δεν αποδέχεται καμία εμπλοκή στην οικονομική διάσταση της υπόθεσης και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί «διά της Δικαιοσύνης και της Εθνικής Οργής» κατά παντός υπευθύνου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

ΞΕΘΑΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΔΙΓΕΝΗ - ΘΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

Έλληνες,

O ΣΑΠΕΛ ενημερώνει, σήμερα, το Έθνος ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου έχει επιτρέψει την άμεση Διεθνή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ του Ιερού Χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ. ΞΕΘΑΥΟΥΝ – Μετακινούν και τον τάφο του Αρχηγού ΔΙΓΕΝΗ και ΘΑΥΟΥΝ την Εθνική μας ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

Είναι πράξη Ιεροσυλίας και εθελούσιου εξευτελισμού μας. Είναι Βεβήλωση στις Θυσίες των Ηρώων μας, πράξη Αφοπλισμού της σημερινής Γενεάς και Διεργασία Αφελληνισμού των Αγέννητων.

Ο λιτός Αρχηγός ουδέποτε επιδίωξε εν ζωή προσωπικές Τιμές, ούτε και όρισε ποτέ Τάφο εντυπώσεων. Στον Χώρο του Κρυσφηγέτου, καθόρισε να ανεγερθεί και να λειτουργήσει αιώνια το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με ένα πλήρες Συγκρότημα Μουσείων, Ιστορικών Αρχείων και Βιβλιοθηκών. Την ίδια μέρα που ο Αρχηγός διέταξε τη Λήξη του Αγώνα, τον Φεβρουάριο του 1959, διέταξε και την απόκρυψη των αυθεντικών Ιερών όπλων των Ανταρτών της Λεμεσού, για να εκτίθενται στο Μουσείο που ο ίδιος από τότε προωθούσε. Και όπου να τιμούνται ένας προς ένα όλοι οι Έλληνες που με τους Αγώνες και τις Θυσίες τους διέσωσαν το ίνδαλμα της Ελευθερίας και της Δόξας του Ελληνισμού στην Κύπρο.

Ο Ιστορικός Χώρος του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ ανήκει, νομικά, στο Ίδρυμα του Στρατηγού ΔΙΓΕΝΗ, με έδρα την Αθήνα, ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος και διοικείται από Επιτροπή.

Το 2017 ο ΣΑΠΕΛ διαπίστωσε ότι η Επιτροπή του Ιδρύματος και οι συνεργάτες του στην Κύπρο, ανάρτησαν εις το διαδίκτυο Προκήρυξη και ζητούσαν επενδυτή δια την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» του μεγάλου Ιερού Χώρου του ΔΙΓΕΝΗ. Ο ΣΑΠΕΛ απέτρεψε την Ιεροσυλία γιατί ήταν αντίθετη με το Καταστατικό του Ιδρύματος ΔΙΓΕΝΗ. Έκτοτε, ο ΣΑΠΕΛ κατέστησε τη ματαίωση της Ανίερης αυτής πράξης κύρια Αποστολή της Ύπαρξης και Δράσης του. Μέχρι σήμερα.

Επί πενήντα χρόνια τα Ιδρύματα Αθηνών και Κύπρου, παρά το γεγονός ότι εξασφάλισαν από το Δήμο Λεμεσού τις αναγκαίες άδειες, δεν προχώρησαν σε απολύτως καμίαν εργασία ανέγερσης ενός Μνημείου του Αρχηγού.

Τώρα, με το ΠΡΟΣΧΗΜΑ της Ανέγερσης του Μνημείου ΔΙΓΕΝΗ, προχωρούν στην Πώληση της Ιερής αυτής Γής, όπως φαίνεται και στο Σχεδιάγραμμα τους.

Ο ΣΑΠΕΛ, συνολικά και ατομικά, δεν διεκδικεί και ούτε ποτέ θα αποδεχθεί οποιανδήποτε εμπλοκή του στην οικονομική διάσταση του προβλήματος. Ο ΣΑΠΕΛ διά της Δικαιοσύνης και της Εθνικής Οργής, θα ενεργήσει κατά παντός υπευθύνου. Τους επίδοξους επενδυτές συμβουλεύουμε να αναλογισθούν, εκ νέου, τις αποφάσεις τους. Έλληνες, ο εκταφιασμός του Στρατηγού Ελευθερωτή της Κύπρου, αποτελεί πράξη κατάπτυστη. Ντροπή προσωπική για τον καθένα αλλά και για το Έθνος.

Ο ΣΑΠΕΛ θα κάνει το καθήκον του στο Ακέραιο.

Σταύρος Σταύρου – ΣΥΡΟΣ

Τομεάρχης ΕΟΚΑ 1955-59

Γενικός Γραμματέας ΣΑΠΕΛ