Οκτώ υποψήφιοι για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα – Στις 19 Οκτωβρίου η αναμέτρηση

Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» (YSK) στα κατεχόμενα ανακοίνωσε τον προσωρινό κατάλογο των υποψηφίων για τις «προεδρικές εκλογές», οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 19 Οκτωβρίου. Συνολικά οκτώ υποψήφιοι υπέβαλαν επίσημα τις αιτήσεις τους.

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης των αιτήσεών τους, είναι:

Ιμπραχίμ Γιαζιτζί (ανεξάρτητος)

Οσμάν Ζορμπά (Κόμμα Σοσιαλιστικής Κύπρου – KSP)

Ερσίν Τατάρ (ανεξάρτητος)

Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ (ανεξάρτητος)

Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (ανεξάρτητος)

Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα)

Αχμέτ Μποράν (ανεξάρτητος)

Χιουσεΐν Γκιουρλέκ (ανεξάρτητος)

4 ανεξάρτητοι υποψήφιοι

Από τους οκτώ υποψηφίους, τέσσερις είναι ανεξάρτητοι και υπέβαλαν την αίτησή τους την ίδια ημέρα: οι Ιμπραχίμ Γιαζιτζί, Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ, Μεχμέτ Χασγκιουλέρ και Αχμέτ Μποράν.

Ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί ευχήθηκε καλή επιτυχία στους ανθυποψηφίους του και στον «λαό». Ο Οσμάν Ζορμπά του KSP δήλωσε πως οι «εκλογές» αποτελούν μια «επιλογή λήψης αποφάσεων», καλώντας τον «κυπριακό λαό» να επιλέξει μεταξύ ανεξαρτησίας ή εξάρτησης.

Ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ, αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι θέτει υποψηφιότητα για «ανάκτηση των σφετερισμένων δικαιωμάτων», ενώ απηύθυνε μήνυμα και προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, δηλώνοντας: «Ο κ. Χριστοδουλίδης ας με περιμένει».

Ο καθηγητής Μεχμέτ Χασγκιουλέρ χαρακτήρισε τις «εκλογές» ως δημοψήφισμα για την «απελευθέρωση από το πολιτικό χαρέμι των τελευταίων 50 ετών», τονίζοντας την ανάγκη για διπλωματία στο Κυπριακό. Ο Αχμέτ Μποράν περιορίστηκε σε ευχές για το καλύτερο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στα κατεχόμενα, η αναμέτρηση αναμένεται να κριθεί σε έναν γύρο, με κύριους διεκδικητές τον νυν ηγέτη Ερσίν Τατάρ και τον Τουφάν Ερχιουρμάν.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ