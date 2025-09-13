Λεμεσός: Συνελήφθησαν 3 και έγιναν 85 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις σε ένα βράδυ

Πέραν των 300 ελέγχων οχημάτων και προσώπων πραγματοποιήθηκαν, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε στοχευμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, σε περιοχές της Λεμεσού. Συνελήφθηκαν τρία πρόσωπα, έγιναν 85 τροχαίες καταγγελίες και κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρόληψης του σοβαρού εγκλήματος, της νεανικής παραβατικότητας και οχληρίας, ενώ κατά τη διάρκεια της πραγματοποιήθηκαν πέραν των 300 ελέγχων σε οχήματα και πρόσωπα, καθώς και 75 έλεγχοι αλκοόλης.

Προέκυψαν 85 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα, κατακρατήθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα και εννέα μοτοσικλέτες για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, επίθεση εναντίον αστυνομικού και κατοχή επιθετικού οργάνου.

Συγκεκριμένα, στην κατοχή 19χρονου μοτοσικλετιστή εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα 45χρονου, ο οποίος προέβη σε διάφορες τροχαίες παραβάσεις, εντοπίστηκε συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, μετά την ανακοπή 44χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, λόγω διάπραξης τροχαίων παραβάσεων, ο 44χρονος επιτέθηκε σε μέλος της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία σημειώνει πως οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά, σε παγκύπρια βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, στοχεύοντας στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού και την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ