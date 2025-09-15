Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το 2026 θα λύσουν το υδατικό της Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η διαχείριση του υδατικού προβλήματος αναμένεται να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Πάφου

Με τις μονάδες αφαλάτωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, είμαστε σε θέση να πούμε από τώρα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην επαρχία Πάφου για σκοπούς υδροδότησης, ανέφερε ο γ.γ. του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου. Πρόσθεσε πως λύνεται το πρόβλημα της...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

