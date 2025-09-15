Το 2026 θα λύσουν το υδατικό της Πάφου

Με τις μονάδες αφαλάτωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, είμαστε σε θέση να πούμε από τώρα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην επαρχία Πάφου για σκοπούς υδροδότησης, ανέφερε ο γ.γ. του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου. Πρόσθεσε πως λύνεται το πρόβλημα της...

