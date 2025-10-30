Υπακοή και τρόμος στο ρωσικό στρατό: Εκτελούν όσους αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Ρώσοι διοικητές εκτελούν ή στέλνουν στον θάνατο στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου ενημέρωσης Verstka.

Βασιζόμενη σε μαρτυρίες εν ενεργεία στρατιωτών, συγγενών των νεκρών, βίντεο και επίσημα αρχεία καταγγελιών, η Verstka ανέφερε ότι είχε ταυτοποιήσει 101 Ρώσους στρατιωτικούς που κατηγορούνται για δολοφονία, βασανισμό ή θανάσιμη τιμωρία αρνητών πολέμου.

Το δημοσίευμα που μεταφέρει ο Guardian, ανέφερε ότι είχε επαληθεύσει τουλάχιστον 150 θανάτους, αν και εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος.



Από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπάρχουν αναφορές για στρατιώτες που σκοτώθηκαν από μονάδες αυτού του τύπου που αναπτύχθηκαν για να αποτρέψουν τις αρνήσεις στρατιωτών.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει τους ισχυρισμούς περί απειθαρχίας μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων, επιμένοντας ότι τέτοια προβλήματα είναι διαδεδομένα στον ουκρανικό στρατό.

Russian army chiefs torturing and executing soldiers who refuse to fight in Ukraine, report says



Russian commanders are executing or deliberately sending to their deaths soldiers who refuse to fight in Ukraine, according to a new investigation by the independent outlet Verstka,… pic.twitter.com/RAO7ksCWbg — Mike Alderson FRSA (@OpenEyeComms) October 30, 2025

Ωστόσο η Verstka κατέγραψε έναν λεπτομερή κατάλογο μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επιβολή υπακοής και τρόμου εντός των τάξεων.

Επικαλέστηκε μαρτυρίες στρατιωτών που έλεγαν ότι οι διοικητές είχαν διορίσει «εκτελεστές» για να πυροβολούν αρνητές αστρατιώτες και στη συνέχεια να πετάνε τα πτώματά τους σε ποτάμια ή αυτοσχέδιους τάφους, καταγράφοντάς τους ως νεκρούς εν ώρα μάχης.

Άλλες αναφορές περιγράφουν διοικητές που χρησιμοποιούν drones και εκρηκτικά για να δολοφονήσουν τραυματίες ή στρατιώτες που υποχωρούν. Σε αρκετές περιπτώσεις, αξιωματικοί φέρονται να διέταξαν τους χειριστές drones να ρίξουν χειροβομβίδες στους άνδρες τους, μεταμφιέζοντας τις δολοφονίες σε χτυπήματα στο πεδίο της μάχης.

Βασανιστήρια μέχρι θανάτου

Το Verstka, βραβευμένο ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο που λειτουργεί πλέον στην εξορία και ιδρύθηκε από μερικούς από τους πιο σεβαστούς ερευνητικούς δημοσιογράφους της χώρας, κατέγραψε επίσης περιπτώσεις βασανιστηρίων μέχρι θανάτου στρατιωτών.

Οι στρατιώτες που δεν υπάκουαν στις εντολές φέρεται να ρίχνονταν σε λάκκους καλυμμένους με μεταλλικές σχάρες, να τους περιχύνουν με νερό και να τους χτυπούν για ώρες ή και μέρες. Η έρευνα διαπίστωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγκάζονταν να πολεμήσουν μεταξύ τους με μάρτυρες να περιγράφουν αυτή τη διαδικασία, ως μάχες μέχρι θανάτου, τύπου μονομάχων.

Μια τέτοια περίπτωση δείχνει βίντεο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από ουκρανικές ομάδες που παρακολουθούσαν τις ρωσικές δυνάμεις. Το βίντεο δείχνει δύο άνδρες χωρίς πουκάμισο σε ένα λάκκο, ενώ ακούγεται μια φωνή να λέει: «Ο διοικητής Κάμα είπε ουσιαστικά ότι όποιος χτυπήσει τον άλλον μέχρι θανάτου θα βγει από το λάκκο».

An important investigation from the russian Verstka media. A detailed account of how Russian commanders torture, loot, and execute their own soldiers. pic.twitter.com/wagPzhTT20 — Mykhailo Lavrovskyi (@Lavrovskyi) October 28, 2025

Οι άντρες αρχίζουν να μαλώνουν καθώς η φωνή συνεχίζει να τους λέει: «Τελειώστε τον πια, τι περιμένετε;», μέχρι που ένας από αυτούς καταρρέει ακίνητος στο έδαφος.

Το μέσο ενημέρωσης συνέδεσε επίσης αρκετές δολοφονίες με οικονομικά εκβιαστικά σχέδια στα οποία οι διοικητές απαιτούσαν πληρωμές από τους στρατιώτες με αντάλλαγμα την αποφυγή αποστολών αυτοκτονίας. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν ή αρνούνταν, «μηδενίζονταν» όπως είναι στην αργκό του στρατού η δολοφονία.

Η έρευνα περιγράφει επίσης περιπτώσεις στρατευμάτων που στάλθηκαν σε αποστολές αυτοκτονίας. Αποκαλύπτει περιπτώσεις όπου ρωσικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν σκόπιμα ως «μαγιάτσκι» ή φάροι, διατάχθηκαν δηλαδή, να προπορεύονται των ομάδων εφόδου χωρίς εξοπλισμό για να προσελκύσουν εχθρικά πυρά.

Η έρευνατου Verstka δείχνει ότι η πρακτική έχει εξαπλωθεί και σε μονάδες του τακτικού στρατού.

Ατιμώρητοι οι στρατιωτικοί εκτελεστές

Οι περισσότεροι από τους αναγνωρισμένους δράστες είναι αξιωματικοί μεσαίου βαθμού, ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι προηγούμενων ρωσικών εκστρατειών ή μεταθέσεις από τάγματα ποινικών. Λίγοι, αν όχι κανένας, έχουν αντιμετωπίσει διώξεις.

Το μέσο ανέφερε ότι κατάφερε να συγκεντρώσει λεπτομερείς βιογραφικές πληροφορίες: όνομα, βαθμό, ηλικία και μονάδα, για περισσότερους από 60 από τους 101 φερόμενους ως δράστες. Παρά τα εκτενή στοιχεία, σχεδόν κανένας δεν έχει λογοδοτήσει, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Verstka ανέφερε επίσης ότι είχε λάβει επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι η κύρια στρατιωτική εισαγγελία της Ρωσίας έλαβε σχεδόν 29.000 καταγγελίες από στρατιώτες και οικογένειες μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, εκ των οποίων περισσότερες από 12.000 αφορούσαν τιμωρίες από τους ίδιους τους ανωτέρους τους.

Μια πηγή στο γραφείο του στρατιωτικού εισαγγελέα δήλωσε στο μέσο ότι υπάρχει άτυπη απαγόρευση διερεύνησης υποθέσεων εναντίον διοικητών που υπηρετούν σε ζώνες μάχης. «"Αν ανοίξουμε αυτό, θα μπορούσε να βλάψει τις επιχειρήσεις". Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι αξιωματικοί έχουν πλήρη ατιμωρησία», ανέφερε.

Πηγή: cnn.gr