Το Ίδρυμα Στρατηγού Γρίβα απαντά στον ΣΑΠΕΛ

Το Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή απορρίπτει κατηγορηματικά ισχυρισμούς που περιέχονται σε ανακοίνωση του ΣΑΠΕΛ Λεμεσού, η οποία δημοσιεύτηκε διαδικτυακά και στο politis.com.cy, στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στην οποία ο ΣΑΠΕΛ έκανε λόγο για εμπορική εκμετάλλευση του ιστορικού χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ και μετακίνηση του τάφου του Στρατηγού Διγενή.

Δια του δικηγόρου του το Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή , απορρίπτει τα όσα αναφέρονται στην τοποθέτηση του ΣΑΠΕΛ τονίζοντας ότι πρόκειται για «ψευδή σχόλια τα οποία όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, αλλά και προκαλούν τεράστια ζημιά τόσο στην υπόληψη του Στρατηγού Διγενή ως επίσης και των μελών της Επιτροπής του Ιδρύματος».

Το Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή προσθέτει ότι «η Διοικούσα Επιτροπή, νομίμως καταρτισμένη και διορισμένη με βάση το καταστατικό του Ιδρύματος, ως επίσης και συννόμως εγγεγραμμένη στην μητρώο Ιδρυμάτων που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος, προέβη στην προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού στις 11/08/2025, με σκοπό την ανακαίνιση και/ή εξωραϊσμό των υφιστάμενων μνημειακών χώρων που βρίσκονται στο ακίνητο, προκειμένου να προσδώσουν την δέουσα αξία όπως αρμόζει στο μέγεθος του Στρατηγού Γ. Γρίβα Διγενή».

Διευκρινίζει επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με απόφαση του ημερομηνίας 28/11/2024, έκρινε και/ή καθόρισε και/ή ανακήρυξε τους μνημειακούς χώρους που βρίσκονται στο εν λόγω ακίνητο, δηλαδή την οικία, το κρησφύγετο και τον τάφο το Αρχηγού Διγενή ως επίσης και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών, ως διατηρητέους προκειμένου να προστατευθούν η ιστορική μνήμη και η πολιτιστική τους αξία.