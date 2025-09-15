Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός: Βρέθηκαν οι κλεμμένες τσάντες αξίας 150 χιλιάδων ευρώ - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο των ερευνών, η κλαπείσα περιουσία εντοπίστηκε κρυμμένη σε κτίριο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα.

Επώνυμες τσάντες αξίας περί τις 150 χιλιάδες ευρώ, οι οποίες κλάπηκαν τα ξημερώματα, μετά από διάρρηξη καταστήματος στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν από μέλη της Αστυνομίας.

Οι δράστες είχαν αποσπάσει τις τσάντες παραβιάζοντας την είσοδο του καταστήματος γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ενώ οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Δεν αποκλείεται, οι δράστες να τις τοποθέτησαν στο σημείο για να τις παραλάβουν σε μεταγενεστερό στάδιο.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.

 

 

