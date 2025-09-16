Σε αδιέξοδο το ζήτημα της μεταστέγασης του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας και ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου συζήτησε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, αναφέρθηκε στο ζήτημα της μεταστέγασης του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας, σημειώνοντας ότι «βρισκόμαστε σε αδιέξοδο».

Όπως εξήγησε, εδώ και τρια χρόνια έχει παραχωρηθεί στον Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας ένα τεμάχιο στη Λεμεσό, "το οποίο έχει καταπατηθεί από τον ιδιοκτήτη του διπλανού τεμαχίου, το οποίο πωλήθηκε σε Ρώσο". Πρόσθεσε ότι "ο καταπατητής έχει τοποθετήσει περίφραξη και κάγκελα στο τεμάχιο της Κυβέρνησης".

Έπειτα από τρία χρόνια, συνέχισε, το Κτηματολόγιο αποφάσισε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα στείλει έκθεση γεγονότων στη Νομική Υπηρεσία «για να τους πει τι να κάνουν».

Ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας, Γλαύκος Καριόλου, ο οποίος παρέστη στη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων, δήλωσε στο ΚΥΠE πως σε ό,τι αφορά την καταπάτηση του τεμαχίου, «οι αρχές ξεχώρισαν για την απίστευτη κωλυσιεργία τους», προσθέτοντας ότι «δεν ήξεραν ότι υπήρχε καταπάτηση στο τεμάχιο τούτο».

Ο κ. Καριόλου είπε ότι στη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων υπήρχε «τεράστια διστακτικότητα στο θέμα της αντιμετώπισης του καταπατητή. Εμείς ως πολίτες δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν ένα κράτος να ανέχεται έναν καταπατητή για ίσως περισσότερο από 40 χρόνια ή να μας προτείνει ένα τεμάχιο χωρίς προηγουμένως να κάνει έρευνα εάν το τεμάχιο τούτο έχει καταπατηθεί ή αλλοιωθεί», ανέφερε.

Όπως είπε, το Κτηματολόγιο θα ερευνήσει εκ νέου το θέμα και θα στείλει εντός των επομένων 15 ημερών επιβεβαιωμένη πρόταση για μεταστέγαση του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας. «Αν δεν έχουμε κάτι εντός των 15 ημερών, θα κάνουμε άλλες ενέργειες ούτως ώστε να εξαναγκάσουμε μια απάντηση», πρόσθεσε.

«Όποιος είναι ευγενικός και σιωπά του συμπεριφέρονται κερυνειώτικα, δηλαδή δεν τον λαμβάνουν καθόλου υπόψιν, τον έχουν ξεχασμένο εντελώς και πετούν μπροστά του οποιαδήποτε κυβερνητικά εμπόδια, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση να ανεγείρεται οτιδήποτε σε απόσταση 500 μέτρων από την ανώτατη στάθμη της παλίρροιας, ενώ γύρω μας βλέπουμε ουρανοξύστες στα 500 μέτρα από την ακτογραμμή», υποστήριξε.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου, Στέλιος Χαραλάμπους, ο οποίος παρέστη στη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η Επιτροπή συζήτησε την καταστροφή που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις του Ομίλου στο φράγμα του Κούρη, στην Άλασσα, λόγω των πυρκαγιών στην Ορεινή Λεμεσό.

«Παρά το γεγονός ότι ακολουθήσαμε όλες τις διαδικασίες δηλώσαμε (τις ζημιές) στην Επαρχιακή Διοίκηση (Λεμεσού), στείλαμε επιστολές ενημέρωσης προς ΚΟΑ, αθλητικούς φορείς, Υπουργείο Παιδείας κ.τ.λ., ήρθαν, κατέγραψαν τις ζημιές, αλλά η αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου κι εμείς δεν έχουμε ενημέρωση από κανέναν για τίποτε και χωρίς ούτε ένα ευρώ για να καλύψουμε τις ζημιές, οι οποίες είναι πέραν των €50.000», είπε.

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε ένα ποσό για τον εξοπλισμό, όχι όμως για τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο φράγμα του Κούρη. Πρόσθεσε ότι, κατόπιν δικής του εισήγησης, ο ΚΟΑ, μέσω του εκπροσώπου του, Βάσου Κουτσιούντα, προσφέρθηκε να βοηθήσει μετά την πάροδο δυο μηνών και δεσμεύτηκε να βοηθήσει οικονομικά για τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, κάτι που δεν είχε εγκρίνει το Υπουργείο Εμπορίου.

Καταληκτικά, ο κ. Χαραλάμπους εξέφρασε την ελπίδα ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων, την οποία ευχαρίστησε ιδιαιτέρως για την ενασχόλησή της με το θέμα.

ΚΥΠΕ