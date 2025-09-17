Λάρνακα: Βελτιωμένη φέτος η κατάσταση με κοπριά

Μειωμένο κατά 70%-80% παρουσιάζεται φέτος το πρόβλημα δυσοσμίας εξαιτίας της διασποράς κοπριάς σε γεωργικά τεμάχια στην επαρχία της Λάρνακας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Δρομολαξιάς-Μενεού Κύπρο Ανδρονίκου. Σε δηλώσεις του στον «Π», ανέφερε ότι φέτος ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρότατο πρόβλημα διαρκούς δυσοσμίας, η οποία επεκτάθηκε και σε περιοχές της Λάρνακας, έχει αναθέσει σε δημοτικό λειτουργό την επίβλεψη γεωργικών τεμαχίων επί καθημερινής βάσης, έτσι ώστε να γίνεται σωστός έλεγχος αναφορικά με τη διασπορά της κοπριάς. Ο κ. Ανδρονίκου είπε ότι ανάμεσα στα καθήκοντα του συγκεκριμένου λειτουργού είναι να επιβλέπει την κατάσταση, να συνομιλεί και να συμβουλεύει τους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής σε σχέση με τη διασπορά της κοπριάς και το όργωμα των χωραφιών τους. «Να εκμηδενιστεί παντελώς το πρόβλημα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μπορούμε, όμως, να το περιορίσουμε. Και φέτος έγινε κατορθωτό να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η κατάσταση είναι σαφώς πιο βελτιωμένη. Και αυτό το εισπράττω προσωπικά, διότι διαμένω στην περιοχή. Φέτος δεν έχουν υποβληθεί σοβαρά παράπονα», σημείωσε με ικανοποίηση ο Κύπρος Ανδρονίκου.

Οι εισηγήσεις

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρονίκου, μία από τις βασικές εισηγήσεις του δήμου προς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής είναι όπως μετά τη διασπορά της κοπριάς στα χωράφια τους, να χρησιμοποιούν τρακτέρ για την άμεση ενσωμάτωση της κοπριάς στη γη. Άλλη μία, εξίσου σημαντική, εισήγηση του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού είναι όπως κάθε γεωργός να δηλώνει στο αρμόδιο τμήμα του δήμου την ημερομηνία κατά την οποία θα προχωρεί σε διασπορά της κοπριάς και ταυτόχρονα να δηλώνει και το τεμάχιο στο οποίο θα γίνεται η διασπορά. Και τούτο, ώστε να είναι εφικτός ο σωστός έλεγχος και να διαπιστώνεται εάν εφαρμόζονται σωστά ή όχι οι σχετικοί κανονισμοί. «Είναι δύο από τις βασικές μας εισηγήσεις, προκειμένου η δημοτική Αρχή να διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους. Ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά η προσπάθειά μας είναι να εφαρμοστούν το συντομότερο με την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας», επισήμανε. Υπενθυμίζουμε, ότι τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, υπήρχαν τρομερά προβλήματα δυσοσμίας λόγω της κοπριάς που τοποθετείτο από γεωργούς όταν όργωναν τα χωράφια τους, γεγονός που επηρέαζε δυσμενώς την ποιότητα ζωής των πολιτών και ξένων επισκεπτών. Το πρόβλημα ταλαιπωρούσε κατοικημένες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας, ακόμα και τουριστικές ζώνες, μέχρι και την περιοχή του αεροδρομίου. Τα θέματα με την παρατεταμένη δυσοσμία από το κόπρισμα γεωργικών τεμαχίων απασχόλησαν πολλάκις και την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η διασπορά της κοπριάς για γεωργικούς σκοπούς γίνεται συνήθως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή τις απογευματινές.