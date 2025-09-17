Φορτσάρουν οι βοριάδες, πέφτει η θερμοκρασία από το βράδυ της Πέμπτης - Πότε θα έχουμε άνοδο και πότε πρωτοβρόχια;

Αλλάζει για λίγο το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο από το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τον λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, Αντρέα Χρύσανθου. Όπως δήλωσε στο politis.com.cy, βορειοανατολικοί άνεμοι θα αρχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή, με την ένταση να αυξάνεται την Παρασκευή. Το φαινόμενο συνδέεται με χαμηλό βαρομετρικό που επηρεάζει την Τουρκία και θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στο νησί μας. «Θα πνέουν ξηροί άνεμοι, από βόρειο ρεύμα αέρα, το οποίο θα μας επηρεάσει μέχρι και τη Δευτέρα», εξήγησε ο κ. Χρύσανθου. Η αλλαγή αυτή θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας κατά τρεις με τέσσερις βαθμούς σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο, φτάνοντας σε ισχυρά έως πολύ ισχυρά επίπεδα, 5 με 6 μποφόρ». Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στο εσωτερικό, στη περιοχή Τροόδους και στις ανατολικές περιοχές του νησιού.

Πότε θα έρθουν τα πρωτοβρόχια

Αναφορικά με την πιθανότητα βροχών, ο κ. Χρύσανθου ανέφερε ότι «δεν αναμένεται κάτι αξιόλογο μέχρι την Κυριακή», ωστόσο σημείωσε ότι είναι ακόμα νωρίς για ασφαλή πρόγνωση. «Πριν δύο χρόνια είχαμε δει την εκδήλωση ανεμοστρόβυλων κάτω από παρόμοιες συνθήκες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την ανάγκη προσοχής.

Η θερμοκρασία, σημείωσε ο κ. Χρυσάνθου, θα αρχίσει να σημειώνει μικρή άνοδο από την Κυριακή και μετά, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει αμέσως στα προηγούμενα επίπεδα. Όσον αφορά την είσοδο του φθινοπώρου, ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας εκτίμησε ότι «ουσιαστικά θα το δούμε από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά.

Αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και τοπικά ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα ισχυρό μέχρι πολύ ισχυρό βόρειο πεδίο ανέμων.

Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ενώ το βόρειο πεδίο των ανέμων θα συνεχίσει να είναι κατά διαστήματα ενισχυμένο.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση και το Σάββατο μη αξιόλογη μεταβολή, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να κυμανθεί κοντά και πιθανό και λίγο πιο κάτω από τις μέσες εποχικές τιμές. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο