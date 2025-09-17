Συντεχνία των Τουρκοκυπρίων εκπαιδευτικών: Υπέρ της λύσης, της ειρήνης και ομοσπονδιακής Κύπρου

Η συντεχνία των Τουρκοκυπρίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (KTOEOS) υποστηρίζει τη λύση, την ειρήνη και μία ενωμένη, ομοσπονδιακή Κύπρο, είπε η Πρόεδρος της, Σελμά Εϊλέμ.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της συντεχνίας, η Εϊλέμ είπε ότι η KTOEOS αντιτίθεται στη διχοτομική ρητορική και πολιτικές και από τις δύο πλευρές, που στοχεύουν στον αποκλεισμό της ομοσπονδίας, "του μόνου βιώσιμου μοντέλου λύσης στην Κύπρο, καθώς και τις κοινοβουλευτικές κινήσεις του AKP, που παραγνωρίζουν τη θέληση των Τουρκοκυπρίων, το διεθνές δίκαιο και συμφωνίες, και τις επιβολές των υποστηρικτών της διχοτόμησης (Taksim) και της ένωσης".

Είπε ότι η KTOEOS παλεύει για την ύπαρξή της για χρόνια "ενάντια στις συστηματικές πολιτικές αφομοίωσης και ενσωμάτωσης που ακολουθεί η Τουρκική Δημοκρατία, οι οποίες έχουν υποβαθμίσει το μισό νησί σε υποτελή διοίκηση, και στην παραγνώριση της βούλησης των Τουρκοκυπρίων μέσω μεταφορών πληθυσμού, παροχής υπηκοοτήτων και παρεμβάσεων".

Σημείωσε, ακόμα, ότι η συντεχνία παλεύει και ενάντια "στους υψηλόβαθμους πολιτικούς, τους καπιταλιστές και το μαφιόζικο σύστημα με το οποίο συνεργάζονται, που έχουν ωφεληθεί από αυτό το στάτους κβο στη χώρα, η οποία έχει μετατραπεί σε βάλτο μέσω δωροδοκίας, διαφθοράς, απάτης, κλοπής, λεηλασίας, εκχώρησης, εμπορίας ανθρώπων και ξεπλύματος χρήματος".

Χαρακτηρίζοντας την πρόταση λύσης δύο κρατών ως "επιβολή του AKP", η Εϊλέμ είπε ότι αυτό σημαίνει μη αναγνώριση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι αυτό είναι μια προσπάθεια να παραμείνει το βόρειο κομμάτι του νησιού εκτός διεθνούς δικαίου και ότι δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από μία απαίτηση συνέχισης του στάτους κβο.

Δήλωσε, ακόμα, υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και της ολοκλήρωσής τους με μια Ενωμένη Ομοσπονδιακή Κύπρο, στη βάση των Συμφωνιών Κορυφής του 1977–1979 και των σημείων συμφωνίας που επιτεύχθηκαν στο Κρανς Μοντανά, "ώστε να μην ξαναζήσουν οι άνθρωποι συγκρούσεις, οδύνες, καταστροφές και απώλειες". Η Εϊλέμ είπε ότι για αυτόν τον λόγο δεν παρευρέθηκαν στην ενημερωτική συνάντηση που οργάνωσε ο Ερσίν Τατάρ σχετικά με τη θέση για λύση δύο κρατών.

"Η KTOEOS δηλώνει για άλλη μια φορά προς το κοινό ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για ελεύθερες, ανεξάρτητες, όμορφες μέρες σε μια ενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρο, για μια καθαρή κοινωνία που θα βασίζεται στην ισότητα, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, τον κοσμικό χαρακτήρα και την κουλτούρα ειρήνης, και ότι θα συνεχίσει να αντιστέκεται χωρίς να υποκύψει σε καμία επιβολή", πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ