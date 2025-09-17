Ο Πούτιν αποσταθεροποιεί ύπουλα τις ελεύθερες κοινωνίες μας, λέει ο Καγκελάριος Μερτς

Κριτική κατά της Ρωσίας αλλά και προσωπικά εναντίον του Προέδρου της, Βλαντιμί Πούτιν, εξαπέλυσε ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς ,σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο, καθώς και σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, επισημαίνοντας πως ο Ρώσος Πρόεδρος «αποσταθεροποιεί ύπουλα τις ελεύθερες κοινωνίες μας».

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι «εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, ούτε στο εξωτερικό, ούτε στο εσωτερικό της χώρας».

Σύμφωνα με τον Γερμανό Καγκελάριο, μια συμφωνία ειρήνης που θα είναι σε βάρος της πολιτικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κιέβου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Όπως είπε, μια ειρήνη δίχως ελευθερία, θα ενθαρρύνει τον Πούτιν να επιλέξει τον επόμενο στόχο του.

Ο Καγκελάριος Μερτς επιτέθηκε προσωπικά στον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, λέγοντας πως «ο Πούτιν εδώ και καιρό δοκιμάζει τα όρια μας. Σαμποτάρει, κατασκοπεύει, δολοφονεί και δημιουργεί αβεβαιότητα. Αποσταθεροποιεί ύπουλα τις ελεύθερες κοινωνίες μας. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και τις αμυντικές μας δυνατότητες»

ΚΥΠΕ