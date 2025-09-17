Αφέθηκε ελεύθερος ο Ιορδανός που κρατούνταν παράνομα παρά τη ρητή δικαστική απόφαση

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ακύρωσε το Διάταγμα Κράτησης υπ’ αριθ. 28/2025 που αφορούσε Ιορδανό υπήκοο και διέταξε χτες Τρίτη την άμεση απελευθέρωσή του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως παρά την ρητή και εκτελεστή διαταγή του Δικαστηρίου, η Αστυνομία και η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) εξακολούθησαν μέχρι και αυτή τη στιγμή να κρατούν παράνομα τον Ιορδανό, σε κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε ο συνήγορος υπεράσπιης του Ιορδανού δικηγόρος Ηλίας Σατολιάς ο οποίος ανέφερε πως η συνέχιση της κράτησης του πελάτη του μετά από δικαστική εντολή άμεσης απελευθέρωσης συνιστά σοβαρότατη παραβίαση της προσωπικής ελευθερίας, εκθέτει τη χώρα σε διεθνή δυσφήμιση και δημιουργεί αστική και ποινική ευθύνη για τους υπευθύνους. Ο Ιορδανός υπήκοος αφέθηκε τελικά ελεύθερος την Τετάρτη το μεσήμερι.

Ο κ. Σατολιάς είχε προηγουμένως καλέσει, τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και τον Αρχηγό Αστυνομίας να προβούν άμεσα στην εκτέλεση της απόφασης και να διατάξουν την απελευθέρωση του πελάτη του χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Η μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων αποτελεί, όπως αναφέρει, ευθεία υπονόμευση της Δικαιοσύνης και πλήγμα στην αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το περιστατικό αυτό συνιστά μια επικίνδυνη διολίσθηση προς αυθαιρεσία και πρέπει να τερματιστεί άμεσα, συμπληρώνει.

Ο πελάτης μας και η υπεράσπισή του, συνέχισε ο κ. Σατολιάς επιφυλάσσονται για την άσκηση όλων των νόμιμων μέσων που διαθέτουν, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την προστασία των δικαιωμάτων του. Επεσήμανε ακόμη πως το κράτος δικαίου δεν είναι διαπραγματεύσιμο και πως η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου πρέπει να εφαρμοστεί τώρα.

Στην απόφαση του το Δικαστήριο σημειώνει πως αποτελεί κρίση του ότι από όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του δεν αιτιολογείται η έκδοση διατάγματος κράτησης εναντίον του αιτητή για την προστασία της δημόσιας τάξης όπως το άρθρο 9 Στ (2) (ε) προνοεί.

Το Δικαστήριο στην απόφαση του επισημαίνει ακόμη πως δεν προκύπτει με σαφήνεια ο λόγος για τον οποίο για τον οποίο ο Καθ’ ου η αίτηση έκρινε τον αιτητή επικίνδυνο για την δημόσια τάξη , αποφασίζοντας την στέρηση της ελευθερίας του χωρίς μάλιστα να προκύπτει η όποια εξατομικευμένη εξέταση των περιστάσεων του αιτητή που καταλήγει σε συμπέρασμα ότι από την συμπεριφορά του προκύπτει πραγματική ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειθλή για τη δημόσια τάξη.

Το Δικαστήριο προσθέτει ακόμη στην απόφαση του ότι έχοντας κατά νου ότι η κράτηση πρέπει να είναι το έσχατο ,μέτρο, τηρούμενων των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης , θεωρεί ότι το επίδικο διάταγμα κράτησης του αιτητή δεν δικαιολογείται και δεν είναι αναγκαίο και αναλογικό προς τον σκοπό που επιδιώκεται.

Ενόψει της κατάληψης του προσθέτει, ότι η κράτηση του αιτητή, για προστασία της δημόσιας τάξης δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου που αφορούν τον αιτητή, και δεν είναι δυνατή η εξέταση λήψης εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης.

Για όλους τους λόγους που αναλύθηκαν πιο πάνω σημειώνει το Δικαστήριο στην απόφαση του, η προσφυγή επιτυγχάνει ως προς τος αιτητικό Α, η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται και διατάσσεραι η άμεση απελευθέρωση του αιτητή .