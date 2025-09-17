Με την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία συναντήθηκε η Ολγκίν

Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συναντήθηκε την Τρίτη με την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, σύμφωνα με ανάρτηση στο X των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Η κ. Ολγκίν, που βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές, είχε ξεχωριστές συναντήσεις την περασμένη Παρασκευή και Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αντίστοιχα, ενόψει της επερχόμενης κοινής τους συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

«Η συμμετοχή των νέων είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στο νησί και η αξιοποίηση του διαλόγου με πρωτοβουλία των νέων είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων», αναφέρει η ανάρτηση.

ΚΥΠΕ