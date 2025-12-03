Ανακοίνωσε το τέλος ο Μανώλης Μητσιάς: «Σε ένα χρόνο το πολύ θα έχω σταματήσει, γιατί δεν θέλω πια»

Για το αν θα άλλαζε κάτι από όσα έχει κάνει μίλησε ο Μανώλης Μητσιάς σε πρόσφατη συνέντευξή του ενώ ανακοίνωσε πώς σε ένα χρόνο θα σταματήσει το τραγούδι.

Υπάρξει κάποια συμβουλή που θα μπορούσατε να δώσετε στον νεαρό Μανώλη Μητσιά, που μόλις τώρα ξεκινά την καριέρα του, κάτι που θα του ζητούσατε να κάνει διαφορετικά;

Οχι, δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά. Το πρώτο πράγμα που χαίρομαι είναι όλες αυτές οι συνεργασίες με τους μεγάλους συνθέτες. Αλλιώς, θα μπορούσα να γινόμουν ένας λαϊκός τραγουδιστής της καθημερινότητας που θα έλεγε διάφορα σουξέ. Θα έβγαζα πιο πολλά χρήματα, αλλά δεν θα ήμουν ευτυχισμένος. Από την αρχή, ο στόχος μου ήταν αυτός. Ήθελα να γίνω τέ[1]οιος τραγουδιστής. Με θέλανε όλες οι εταιρείες όταν ήμουν νεαρός, αλλά εγώ ήθελα μόνο να πάω στην Κολούμπια. Εκεί ήταν οι μεγάλοι δημιουργοί. Εκεί ήταν ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, ο Μούτσης, ο Ξαρχάκος, ο Γιάννης Σπανός. Πολύ μεγάλοι δημιουργοί. Δεν ήθελα μόνο να πω λαϊκά σουξέ και να βγάλω χρήματα. Ποτέ δεν έβαλα το οικονομικό συμφέρον μπροστά στη ζωή μου. Ποτέ. Κοίταγα να πω αυτά τα τραγούδια που μου αρέσουν. Και βασικά, το ποιητικό τραγούδι. Αν μπορείς να το πεις, είναι το καλύτερο. Για να μην ντρέπεσαι. Γιατί θυμάμαι μια φράση του Μάνου Χατζιδάκι, που μου είχε πει: «Στη ζωή σου να κάνεις πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Αλλά και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, να βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέπτη και να μην ντρέπεσαι».

Πριν από λίγους μήνες μάς στενοχώρησε η είδηση ότι ο Μανώλης Μητσιάς θα βάλει τελεία στην καριέρα του. Θα το ξανασκεφτείτε;

Το είπα σε μια φάση που άκουγα τραγούδια διάφορα, όχι ωραία, και είπα: «Τι δουλειά, τώρα, έχω εγώ εδώ;». Αλλά θα σταματήσω. Σε ένα χρόνο το πολύ θα έχω σταματήσει γιατί δεν θέλω πια, Δεν νομίζω ότι έχω να πω τίποτα. Τα είπα όλα

Άρα να ελπίζουμε ότι έχουμε ένα χρόνο, στον οποίο μπορεί να αλλάξετε γνώμη...

Οχι να αλλάξω γνώμη. Σε ένα χρόνο το πολύ θα έχω σταματήσει. Θέλω, όμως, ακόμα να πω κάποια πράγματα, που δεν τα έχω τραγουδήσει καμιά άλλη φορά. Αυτά τα τραγούδια που θέλω να πω, σε μια μουσική σκηνή, είναι η πίσω πλευρά του δίσκου. Είναι μια πρόθεση ακόμα, σκέψεις στο μυαλό. Αυτά δηλαδή τα τραγούδια που δεν έγιναν σουξέ, τραγούδια τα οποία είναι πιο σημαντικά από αυτά που έγιναν επιτυχία. Όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζιδάκις: «Η πίσω πλευρά του δίσκου είναι η καλύτερη»

Πηγή: Απογευματινή