Οι συνέπειες των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στη Σουμάτρα

Θέα μιας υδρογείου που παρασύρθηκε από τις πλημμύρες σε ισλαμικό οικοτροφείο, σε χωριό που επλήγη από τις πλημμύρες στην περιοχή Meureudu του Pidie Jaya, στην Άτσεχ της Ινδονησίας, στις 3 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τον τροπικό κυκλώνα Senyar έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 750 ανθρώπους στις επαρχίες Άτσεχ, Βόρειας Σουμάτρας και Δυτικής Σουμάτρας.

